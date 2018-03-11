Мир в миниатюре: где в Украине найти статую Свободы и котлету по-киевски

Сегодня, 02:30

Эксперты по туризму разработали карту-путеводитель, туристы – в восторге


Львовская ратуша, статуя Свободы, Тарас Шевченко, Энди Уорхол и котлета по-киевски – все в миниатюре. На смену масштабным монументам – в украинских городах появляются крошечные скульптуры. Найти их непросто. 

Первая мини скульптура появилась в Ужгороде в 2010-ом. Сейчас их три десятка. Автор – Михаил Колодко. Все они спрятаны в центральной исторической части Ужгорода. Эксперты по туризму разработали карту-путеводитель – своебразный квест. Туристы в восторге. Все скульптурки связаны с историей Закарпатья.

Одна из первых – самая маленькая в мире статуя Свободы. Вес ее 4 килограмма, в высоту – 30 сантиметров, установлена на мосту в честь речных гонок на самодельных судах. Она не только изюминка, а действующий маяк!

Среди скульптур – литературный персонаж Швейк, как память о пребывании Закарпатья в составе Чехословакии. А в камеру на город смотрит Энди Уорхол – у основателя поп-арта украинские корни, и настоящее имя Андрей Ворхола.

 А вот корабль Карпатия – это он первым пришел помощь тонущему Титанику. Сам затонул в 1918 году от атаки немецкой подлодки. Внутрь можно поставить свечку в память о погибших.

Этот маленький червячок – Кукуц – талисман карпатских рыбаков.

А неподалеку Джон Лорд – основатель группы Deep Purple. Именно из Ужгорода полулегально по всей территории СССР разошлись первые записи группы, тут их писали с венгерского радиоэфира.

Ужгород рекордсмен – такого количества скульптурок нет в Украине больше нигде. Пока.

А макет Ратуши в масштабе 1: 130 родился два года назад. И стал первым в проекте минискульптур "Львов на ладонях". Чтобы сделать архитектурные памятники доступными для незрячих – детализация здесь стопроцентная.

Также есть Святоюрский комплекс – Собор, митрополичьи палаты и сады, колокольня.

Но самой популярной стала третья миникопия – памятник Тарасу Шевченко. Его даже пришлось дополнительно укреплять, потому что в первую неделю Кобзаря пытались похитить. А еще до блеска натерли ему голову.

Столица пока отстает. В Киеве сейчас всего две скульптуры: каштан на здании горадминистрации и котлета по-киевски, на Городецкого.  Их особенность QR код – если навести на него телефоном, он расскажет, чем эта фигурка примечательна.
скульптуры, памятники, статуя свободы, энди уорхол

Вы сейчас просматриваете новость "Мир в миниатюре: где в Украине найти статую Свободы и котлету по-киевски". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Из снега и льда можно создать любое чудо. Фото: ledorub.ru

В Ровно студенты построили ледовый городок

5 Марта, 14:05

За несколько дней из снега слепили шесть десятков скульптур

Евросоюз

Фото: atn.ua

В Польше могут легализировать украинские места памяти

26 Февраля, 12:53

Часть подобных памятников уже находятся под охраной польского государства
Загрузка...

Другие новости

Усатый пес в ушанке радует детвору и взрослых

В Киеве на Подоле "поселился" милый пес в ушанке

23 Февраля, 19:34

Встретить новый арт-объект можно на Контрактовой площади

Куда пойти

В Киеве появились забавные скульптуры из сена

18 Февраля, 11:30

На Певческом поле поселился герой мультфильма и смайлики
Загрузка...