Мир в миниатюре: где в Украине найти статую Свободы и котлету по-киевски

Львовская ратуша, статуя Свободы, Тарас Шевченко, Энди Уорхол и котлета по-киевски – все в миниатюре. На смену масштабным монументам – в украинских городах появляются крошечные скульптуры. Найти их непросто.

Первая мини скульптура появилась в Ужгороде в 2010-ом. Сейчас их три десятка. Автор – Михаил Колодко. Все они спрятаны в центральной исторической части Ужгорода. Эксперты по туризму разработали карту-путеводитель – своебразный квест. Туристы в восторге. Все скульптурки связаны с историей Закарпатья.

Одна из первых – самая маленькая в мире статуя Свободы. Вес ее 4 килограмма, в высоту – 30 сантиметров, установлена на мосту в честь речных гонок на самодельных судах. Она не только изюминка, а действующий маяк!

Среди скульптур – литературный персонаж Швейк, как память о пребывании Закарпатья в составе Чехословакии. А в камеру на город смотрит Энди Уорхол – у основателя поп-арта украинские корни, и настоящее имя Андрей Ворхола.

А вот корабль Карпатия – это он первым пришел помощь тонущему Титанику. Сам затонул в 1918 году от атаки немецкой подлодки. Внутрь можно поставить свечку в память о погибших.

Этот маленький червячок – Кукуц – талисман карпатских рыбаков.

А неподалеку Джон Лорд – основатель группы Deep Purple. Именно из Ужгорода полулегально по всей территории СССР разошлись первые записи группы, тут их писали с венгерского радиоэфира.

Ужгород рекордсмен – такого количества скульптурок нет в Украине больше нигде. Пока.

А макет Ратуши в масштабе 1: 130 родился два года назад. И стал первым в проекте минискульптур "Львов на ладонях". Чтобы сделать архитектурные памятники доступными для незрячих – детализация здесь стопроцентная.

Также есть Святоюрский комплекс – Собор, митрополичьи палаты и сады, колокольня.

Но самой популярной стала третья миникопия – памятник Тарасу Шевченко. Его даже пришлось дополнительно укреплять, потому что в первую неделю Кобзаря пытались похитить. А еще до блеска натерли ему голову.

Столица пока отстает. В Киеве сейчас всего две скульптуры: каштан на здании горадминистрации и котлета по-киевски, на Городецкого. Их особенность QR код – если навести на него телефоном, он расскажет, чем эта фигурка примечательна.