"МИРОПЛАСТ" обеспечил больницу оборудованием для лечения физиологической желтухи новорожденных

Помощь оказана детской городской больнице города Каменского, каждый третий ребенок в отделении патологии новорожденных которой нуждается в фототерапии для лечения неонатальной желтухи

Около 70 % новорожденных появляются на свет с таким явлением как физиологическая желтуха. Это состояние у детей возникает из-за несовершенства билирубинового обмена. Причем чаще всего от этого заболевания страдают недоношенные дети.

При особо высоком уровне билирубина ребенка помещают под специальные лампы – таким образом проводится фототерапия, при которой снижается уровень билирубина в крови. Такое лечение необходимо, чтобы в дальнейшем сохранить малышу полноценную и качественную жизнь.

Однако за бюджетные средства практически невозможно обеспечить все неонатальные отделения страны нужным количеством фототерапевтического оборудования. Поэтому больницам приходится полагаться на помощь компаний-спонсоров.

Компания "МИРОПЛАСТ" совместно с компанией "ЮДК" оказали помощь детской городской больнице г. Каменского. Это единственное медицинское учреждение в Каменском, которое оказывает стационарную помощь второго уровня детскому населению города и прилегающих районов. В год она обслуживает около 4 тыс. пациентов, а в отделении патологии новорожденных ежегодно проходят лечение более 500 детей. Каждый третий ребенок в отделении нуждается в фототерапии для лечения неонатальной желтухи. Поэтому "МИРОПЛАСТ" и "ЮДК" подарили больнице четыре современных лампы фототерапии новорожденных. А также компания "МИРОПЛАСТ" установила в учреждении три металлопластиковых окна за свой счет.

И. о. генерального директора городской детской больницы Каменского Владимир Братанов выразил слова благодарности за оказанную помощь.

"Хочу выразить слова благодарности нашим спонсорам за оказанную помощь в час, когда она так необходима. Новые лампы помогут более качественно и эффективно оказывать помощь новорожденным с неонатальной желтухой", – сказал он.

Заместитель начальника отдела маркетинга компании "МИРОПЛАСТ" Юлия Сербовец сообщила, что "МИРОПЛАСТ" – это социально ответственная компания, которая определила свою миссию, как помощь детским медучреждениям и детским домам.

"Когда мы узнали, что отделению патологии новорожденных Каменской детской больницы необходимо установить новые окна, – не могли остаться в стороне. Мы постарались решить этот вопрос как можно быстрее, так как близились холода, и установили три металлопластиковых окна из шестикамерных профильных систем. Вскоре мы также узнали, что отделение нуждается в новых лампах для фототерапии новорожденных, и совместно с компанией "ЮДК" приобрели 4 единицы необходимого оборудования. Надеемся, что наши усилия помогут деткам быстрее выздоравливать, а врачам будет комфортнее работать с новым оборудованием", – сказала она.

Справка. ООО "MИРОПЛАСТ" – один из крупнейших производителей ПВХ-профиля в Восточной Европе. Компания выпускает оконные и дверные системы под ТМ WDS, в том числе профили ламинированные под дерево и другие текстуры. Входит в структуру корпорации "Алеф".

Корпорация "Алеф" объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель совета корпорации "Алеф" – Вадим Ермолаев. Заместитель председателя совета корпорации – Станислав Виленский.

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