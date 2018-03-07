Мокрый снег и солнце: синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели

Пока Запад и Центр страны накрывают ледяные дожди со снегом, а Киев стоит в пробках из-за гололеда, синоптики уже обещают украинцам постепенное потепление и улучшение погоды.

Так, 7 марта, в среду, "Укргидрометцентр" пока еще обещает дожди на западе, мокрый снег с дождем – на севере и в центре страны, на юге и на востоке – мокрый снег с дождем переходящий в дождь со снегом. Что касается температуры, синоптики прогнозируют ощутимое уменьшение мороза. Холодней всего будет на востоке Украины – днем от +2 до +4 градусов до -7 до -9. В центре и на севере днем от -1 до +3 градусов, ночью от -1 до -3. На западе днем ожидается от 4 до 6 градусов тепла, ночью столбик термометра будет танцевать в районе нуля. В южных областях от 5 до 10 градусов выше нуля, в Крыму днем – от 13 до 15 тепла.

С утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками. Утренний дождь со снегом после полудня должен ослабнуть, а вечером его заменит снег. Гололед, ухудшение видимости до 500 м





8 марта, в четверг в Украине сохранятся осадки в мокрого снега и дождя с мокрым снегом, при этом станет немного теплее. Мокрого снега стоит ожидать лишь в северо-восточной части страны (Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях) и на Донбассе. Все Правобережья страны, Херсонская и Запорожская области, а также Приазовье – будут во власти солнца. На западе и в центре ночью еще возможен мокрый снег, днем – без существенных осадков. В центре и на севере днем от -1 до +1 градусов, ночью от 0 до -4. На западе днем ожидается от 3 до 8 градусов тепла, на Закарпатье до +9 – 11. В южных областях от 7 до 11 градусов выше нуля, в Крыму днем – от 12 до 14 тепла, без осадков.

Облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Без осадков.





9 марта, в пятницу, осадки в стране не ожидаются. На западе Украины установится плюсовая погода, днем от +3 до 8 градусов, на Закарпатье от +9 до 11. На севере и в центре показатели градусника будут колебаться в районе нулевой отметки. От 0 д + 3 днем и –1 ночью. На востоке немного похолодает от 0 до +5 в Донецке, и от 0 до +2 Луганске и Харькове. В Одессу, Николаев и Херсон северо-западный ветер принесет небольшую облачность без осадков. Днем будет от 6 до 11 градусов тепла, ночью от 0 до +2. В Крыму днем 9-11 со знаком плюс, ночью – 2-4.

Облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Без осадков.

10 марта, в субботу, Украину снова накроют дожди, при этом на севере и востоке – с мокрым снегом, на юге – без существенных осадков. На западе и юге ночью около 0 градусов, днем 7-13 тепла. На остальной территории ночью от – 3 градусов мороза до + 3, на востоке и севере Левобережья 0-5 градусов мороза. Днем 0-5 градусов тепла. В Крыму – 10-12 градусов тепла днем и 2-4 ночью.

В Киеве ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Ночью, возможно, пройдет мелкий дождь со снегом. С утра и до завершения дня осадков не ожидается.

11 марта, в воскресенье, снова ожидается дождь, местами – с мокрым снегом. Однако с осадками придет и тепло: в западных областях днем от 8 до 11, ночью 2-4 со знаком плюс, а вот в центре будет 4-8 градусов тепла, ночью -1… +1. Чернигов, Сумы и Харьков будут еще поеживаться при температуре +2-4 днем и -1…+1 ночью. В Луганске и Донецке будет от 3 до 7 тепла, дождь. Зато Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье будут нежиться в лучах солнца, которое нагреет воздух до 11-15 градусов тепла. В Крыму +13-15.

Облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Ночной снег утром сменится дождем. Ближе к полудню осадки прекратятся.

Народный прогноз погоды

7 марта отмечается день памяти преподобного Моисея Белозерского, Маврикия. На Маврикия приходится самый ранний прилет грачей, прилетают первые скворцы, а это сулит раннюю весну, пишет сайт "Синоптик". В этот день можно услышать самую раннюю трель полевого жаворонка. В старину заметили, что прохладный день 7 марта указывает на то, что лето скорее всего будет дождливым.

8 марта почитается память преподобного Поликарпа Брянского. С 8 по 15 марта не исключено возвращение холодов: "Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится". Зима уступает место весне.

9 марта отмечается день обретения главы Иоанна Крестителя. Этот день предсказывал погоду на апрель: "Если день по снегу, то и в апреле по снегу, а если по голу, то и в апреле по голу". День 9 марта в народе зовут еще Дмитриевым днем. И по этому дню судили о погоде на праздник Пасхи: "Если Дмитриев день на снегу, то святая (Пасха) по снегу, а Дмитриев по голу, и святая по голу". Если рога луны яркие и крутые — к морозу.

10 марта почитается память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Погоду в этот день предсказывают птицы: синица запела – тепло ворожит. С этого дня происходит переход средней температуры воздуха через 0 градусов. Это считается временем появления проталин. Набухают почки — весну чуют. С этого дня хорошо садить семена на рассаду капусты и помидоров.

11 марта отмечается день памяти святого Порфирия, епископа Гизского. В прежние времена погоду в этот день определяли по ветру: если ветер подует с юга или с юго-запада, следует ждать скорого потепления.