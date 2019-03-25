Монодрайв в Украине: с какими трудностями приходится сталкиваться любителям моноколеса

Наши моноколесисты катают собак, знакомятся на улице, придумывают парковки "в гардеробе", вычисляют воров по зарядному устройству и собирают флешмобы в вышиванках

Фото: Pixabay

Монодрайв в Украине: с какими трудностями приходится сталкиваться любителям моноколеса Ольга Карась //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0d6/2da/5c90d62dac30c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0d6/2da/5c90d62dac30c.jpg 2019-03-25T03:42:00+02:00 Украина Наши моноколесисты катают собак, знакомятся на улице, придумывают парковки «в гардеробе», вычисляют воров по зарядному устройству и собирают флешмобы в вышиванках

Впервые моноколеса, как и другой электротранспорт, стали появляться в Украине около 10 лет назад. Сейчас в сообществе моноколесистов более 200 активных участников со всей Украины. А начиналось все в 2016 году с 20 контактов в чате, который создали киевляне, чтобы обсуждать свои узкие интересы по персональному электротранспорту. Ребята вспоминают: иногда прямо на улице подходили к незнакомым людям с моноколесами и предлагали вступить в группу. И многие с удовольствием соглашались. Поэтому большинство моноклесистов в клубе — из Киева, но уже участники из Днепра, Херсона, Харькова и Одессы.

Список покупок

"Чаще всего покупают двухколесный персональный транспорт — самокаты и гироборды, — делится Евгений, моноколесист, который работает в магазине техники. — Они кажутся безопаснее. В основном их берут на подарок детям, чтобы поразвлекались. Но, как правило, уже через месяц приходят за моноколесом".

Среди новых пользователей электротранспорта сейчас набирают популярности более мощные колеса весом до 25 кг, стоимостью от 40 тыс. грн и возможностью развивать скорость до 50 км/час. Раньше самым популярным было колесо весом 12 кг. Оно разгоняется до 24 км/ч, а стоит 16 тыс. грн.

Правила движения

Моноколесистов в правилах дорожного движения пока нет. Но, учитывая увеличение скорости при каждой новой модификации, езда по тротуарам моноколесистов очень скоро станет небезопасной для пешеходов. Сейчас ребята ездят по правилам дорожного движения для велосипедов, но на проезжую часть выезжать рискуют не все. Главная трудность в обучении новых пользователей моноколеса в том, чтобы побороть страх упасть или разбить дорогую вещь. Но после нескольких месяцев большинство начинает пробовать разные трюки: сдавать назад, балансировать на одной ноге и ехать на двух колесах одновременно.

Неоправданные надежды.

Большинство владельцев моноколеса рассчитывали, что их можно будет брать с собой в туры по Европе, чтобы быстро и с комфортом посмотреть незнакомые города. Но в ЕС для моноколесистов выделены лишь некоторые проезжие зоны в городе. А на борт самолета вас с электротранспортом не пустят: его батарея может быть взрывоопасна при давлении.

Дресс-код

Больше всего при езде на моноколесе страдает обувь. Опытные водители электротранспорта рекомендуют обзавестись хорошими кроссовками с плоской подошвой, чтобы чувствовать педаль колеса. Хотя, набравшись опыта, некоторые смельчаки ездят во вьетнамках, классических туфлях и брючных костюмах, а женщины — в платьях.

Для взрослых и детей. Для езды на моноколесе нет ограничений. Фото: А. Романец

Семья: транспорт в гардеробе

Алексей Романец — управляющий торгово-развлекательного центра, и моноколеса есть у каждого члена его семьи.

"Первое моноколесо в нашей семье появилось у жены, — вспоминает Алексей. — Ей от дома до работы всего 1,5 км. Общественным транспортом ездить неудобно. Ее выбор остановился на моноколесе: оно удобное и менее габаритное, чем велосипед. Чтобы научиться кататься, она занималась с инструктором, правда хватило и одного урока. А вот старшему 16-летнему сыну даже уроки не понадобились — он научился ездить, просто опираясь на забор. Я тоже оценил передвижения на электротранспорте: на нем спокойно можно добраться от Харьковского на Петровку. Выезжая на моноколесе, я всегда надеваю защиту, как для роликов, очки и ветрозащитную куртку. Даже младший, которому всего 7 лет, выбрал моноколесо, правда, более устойчивое — с 2 шинами. Мы часто выбираемся в Мариинский парк или на ВДНХ покататься вчетвером.

Первой. На колесо стала жена. Фото: А. Романец

Однажды я занимался организацией "покатушек" моноколесистов в Киеве на День вышиванки. Определял время проезда и оптимальный маршрут. Обычно на таких встречах нас собирается до 30 человек. Мне нравится ездить в толпе моноколесистов по городу. А вот поездки внутри помещений торговых центров я категорически запрещаю: не у всех моноколес есть удобная ручка для транспортировки и правильного катания в закрытых помещениях".

Сейчас Алексей Романец разрабатывает "парковку моноколес" — чтобы любому водителю электротранспорта было удобно проводить время в торговых центрах:

"В моем проекте владельцы могут оставить свое моноколесо в месте, похожем на гардероб. А потом получить его обратно по номерку".

Активный образ жизни. Семья для прогулок выбирает новые маршруты. Фото: А. Романец

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Тренер: колесо путали с пылесосом

Евгений Карась научился ездить на моноколесе три года назад и проехал уже 4,5 тыс. километров. Сегодня он обучает любителей электротранспорта не только кататься, но и делать разные трюки.

"Колесо у меня появилось, когда я работал в магазине техники, — вспоминает Евгений. — Начиная с весны персональный электротранспорт покупают почти каждый день. Однажды меня пригласила компания-дистрибьютор провести тренинг для продавцов моноколес. На нем я обучил кататься почти 40 человек из разных городов Украины. Я перепробовал кататься на всем, от гиробордов до электрочопперов. Моноколесо оказалось самым практичным. Оно негабаритное, удобно в хранении и очень маневренное для объезда ямы и кочек на тротуарах. На проезжую часть я обычно не выезжаю, потому что скорость моего колеса небольшая — всего 24 км/час. Но нужно быть осторожным и в пешеходной зоне, особенно рядом с маленькими собачками без поводков и детьми. Их действия обычно очень непредсказуемы. Люди тоже часто меняют направление, и приходится быстро реагировать. Год назад соседи думали, что я в лифте вожу с собой пылесос. А сегодня почти все знают, что такое моноколесо".

Группа моноколесистов в Украине. Два года назад в чате было 20 человек, сегодня — 200. Фото: Е. Карась

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Инженер: вычисляет воров

Андрей Крапкаколо открыл свою фирму по ремонту и сервисному обслуживанию электротранспорта в Киеве.

"Перед этим я несколько лет работал на крупную украинскую компанию, которая занималась ремонтом и продажей техники, — рассказывает Андрей. — Чтобы тестировать электротранспорт после ремонта, пришлось "становиться" на моноколесо. Так я и научился кататься. Сейчас я его использую как полноценный транспорт зимой, летом предпочитаю мотоцикл. Кроме того, я научил кататься свою жену. В 2017 мы даже отмечали Новый год на моноколесах, проехались со знакомым по Софийской площади. Я открыл свой бизнес, потому что мне всегда хотелось общаться с клиентами, улучшать их транспорт. Я люблю работать с моноколесами: их легче всего адаптировать под нужды человека. Там нет дополнительных экранов, проводков, как в электросамокатах. Все контроллеры — в едином корпусе. В основном пожелания клиентов схожи: продлить время работы батареи, увеличить скорость, добавить иллюминации. Я часто общаюсь на профильных форумах, научился на программном уровне увеличивать скорость моноколеса. А еще — улучшать герметизацию, чтобы можно было прокатиться в дождь. Летом работы больше — до полусотни заказов в месяц. Многие думают, что чинить моноколеса легко. Да, разобрать — действительно просто. А вот собрать, чтобы все правильно функционировало, — нужен опыт и профильные знания. Комплектующие я заказываю в Китае: сейчас всего две основные фирмы, которые выпускают детали для электротранспорта, поэтому можно не бояться подделок. Некоторые энтузиасты находят нужные по диаметру шины на обычном рынке, а вот с камерами так не выйдет: ниппель там располагается не под стандартным углом. У меня хорошие отношения с группой моноколесистов. И ко мне иногда обращаются с просьбой найти украденное колесо. Поскольку сообщество у нас небольшое, вычислить "пропажу" легко. Ведь для краденого колеса нужна еще специфическая зарядка. А чтобы ее купить, тоже приходят ко мне".

Вместе с женой. Может добраться в любую точку Киева. Фото: А. Крапкаколо

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Экстремал: катает такс и ловит колесо на дороге

Свое колесо Евгений Камор выбирал целый год.

"Я люблю новинки техники, а еще мне хотелось экстрима, — делится Евгений. — Сначала я изучил рынок. Пару лет назад реальной информации от владельцев было совсем мало, пришлось искать в интернете на зарубежных сайтах и выбирать из дорогого и дешевого — потому что реального понимания, о чем говорят технические характеристики, у меня не было. Зимой я предпочитаю не ездить, потому что очень часто под снегом лед. В дождь тоже оставляю его дома. Однажды у меня колесо наскочило на яму и "выбежало" на проезжую часть. Пришлось бежать за ним и пинком вернуть на тротуар! Хорошо, что дорога была относительно свободна от машин. Был еще интересный случай, когда такса не поняла, что такое моноколесо — вцепилась зубами за педаль и протащилась несколько метров. Я все пытаюсь уговорить свою жену стать на моноколесо, как-никак совместные "покатушки" на свежем воздухе — плюсик к здоровью. Надеюсь, рано или поздно она согласится".

Жена Евгения появлением моноколеса в семье довольна, хоть сама пока и не рискует. Ведь теперь муж добирается с работы на час раньше обычного, поэтому успевает сделать покупки и даже приготовить ужин к ее возвращению домой.

"Первое время я очень волновалась за Женю, мы постоянно созванивались, — признается Алена. — Хотя согласна: в час пик лучше проехаться на моноколесе, потому что в общественном транспорте много негатива. А вот когда мы проводим время вместе, я прошу, чтобы Женя оставлял моноколесо дома. Во-первых, так меньше вероятности, что в очередной раз он будет пытаться меня научить кататься. Во-вторых, приятно, когда мы оба прогуливаемся на своих ногах".

Евгений: "Пытаюсь уговорить жену устроить совместные поездки". Фото: Е. Камор

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АВТОР: Ольга Карась Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.