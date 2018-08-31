Моряки судна "Норд" могут покинуть территорию Украины – Денисова

Сегодня, 10:58

Денисова подчеркнула, что члены экипажа "Норда" являются гражданами Украины и по своему статусу не являются задержанными лицами

Людмила Денисова. Фото: ombudsman.gov.ua
Людмила Денисова. Фото: ombudsman.gov.ua

Руководитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмила Левшун, провела переговоры с одним из моряков судна "Норд". Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Она предложила им прибыть на встречу ко мне, чтобы при личной встрече обсудить с ними вопросы возможного нарушения их прав. Однако, он отметил, что их права не нарушаются и поэтому такая встреча им не нужна. Кроме того, он отметил, что по этому вопросу нужно обращаться к их адвокату", - написала он.

Денисова подчеркнула, что члены экипажа "Норда" являются гражданами Украины и по своему статусу не являются задержанными лицами.

"Их права на свободу передвижения на территории Украины и выезд за пределы нашего государства не ограничены. Моряки не удерживаются правоохранительными органами Украины и могут реализовать свои права на основании паспорта гражданина нашего государства", – отметила омбудсмен.

Рыболовецкое судно "Норд" украинские пограничники задержали 25 марта этого года в Азовском море. Моряков обвиняют в нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Через полтора месяца россияне задержали в Азове, неподалеку Крыма, украинское судно якобы за браконьерство в экономической зоне России. Им избрана мера пресечения – содержание под стражей. Сейчас они находятся в СИЗО Симферополя.
моряки, Денисова, норд

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Источник:

"Сегодня"

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