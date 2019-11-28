Мошенники-гипнотизеры охотятся на детей в Украине: видео

Двое школьниц, находясь под влиянием на разум, вынесли из дома и отдали мошенницам деньги и украшения

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Мошенники с помощью гипноза охотятся на детей. В Днепре две женщины заставили школьниц вынести из дома семейные сбережения и украшения. То есть, руками несовершеннолетних обчистили две квартиры. Как ввели в заблуждение девочек и как не попасть под гипнотическое влияние? Новости "Сегодня" разобрались.

Подошли почти вплотную, коснулись руки и пристально всматривались в глаза. Шестиклассницы Тамара и Дарья вспоминают, как две женщины-ромки запугивали их так называемой порчей и требовали деньги, чтобы снять эту порчу. Ритуал проводили в уединенном месте.

"Встретились на поляне. Нам сказали, чтоб мы загадали несколько желаний и подули на яйцо. Она его разбивает и там вот появляется то ли змейка, то ли червь, что-то того рода. Она нам сказала, что это порча. И чтоб ее снять, ей нужны все наши материальные вещи", – рассказывает школьница Тамара.

Деньги, украшения – все ценное, что могло поместиться в карман, девушки вынесли из квартиры и отдали мошенницам. Когда пришли в себя – побежали искать чаровниц.

"У нас был пароль с дочкой. Пароль на случаи опасности – не сработало вообще ничего", – говорит отец Тамары, Алексей Оболонский.

Но школьницам удалось сфотографировать мошенниц. Поэтому обоих уже задержали.

Дмитрий Скрипник, оперуполномоченный отдела полиции Днепра:

"Начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 5 лет. Или лишение свободы до трех лет".

Психологи говорят – мошенники, которые обладают гипнозом, навязчиво давят на сознание. Особенно подвержены таким манипуляциям дети и пенсионеры.

"Масса раздражителей, перегрузка рецепторов, и мозг дает команду – перезагрузится. И между этим идет такое явное или скрытое внушение. Либо же дается купюра меньшего достоинства, которая обменивается на большее. Либо же человек неосознанно сдает все, что у него на руках есть, лишь бы это прекратилось", – объясняет Максим Реуцкий, психолог.

Но избежать влияния можно. Стоит не сосредотачиваться на словах и руках гипнотизера, и как можно дальше отводить взгляд от его глаз. В полиции же советуют родителям обсудить такие случаи с детьми, озвучить указания по их поведению и хранить деньги и ценности в труднодоступных сейфах.

На самом деле, школьники страдают не только от гипнотизеров. Ранее новости "Сегодня" писали о том, что мошенники начали рассылать украинцам ссылки, которые выводят из строя гаджеты. Киевлянка Яна говорит: у почти половины ее одноклассников сломались гаджеты. Причем, примерно в одно и то же время.

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