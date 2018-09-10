МОЗ – отдельно, аура – отдельно: чиновники не хотят лицензировать народных целителей

Минздрав – против знахарей и целителей. В который раз пытается отменить выдачу разрешений на лечение и диагностику тем, кто практикует так называемую народную медицину. Не хотят в правительстве брать на себя ответственность за результаты действия зверобоя или куриного помета на организм человека.

Раньше – знахарь проходил аттестацию и экспертизу. Платил – одну минимальную зарплату. И лечи себе. И вот разрешения на лечение и рекламу народной медицины хотят запретить. Но вот законопроект, который якобы одобрили в Кабмине, журналисты так и не увидели. И МОЗ отмалчивается.

Киевская область, Володарка. Валерий Валенкевич лечит сном на пчелах уже несколько лет. Сам рой разводит, сам травы сушит, сам силу пчел испытывает.

Как и большинство пчеловодов Валерий работает без лицензии Минздрава. До сих пор, говорит, ни один из посетителей ее не просил.

Апитерапия, гирудотерапия, голодание, водолечение, скипидарные ванны. Это официально называют народной медициной. По статистике, нетрадиционные методы лечения в Украине практикуют менее трех сотен человек. На самом деле их в десятки раз больше.

"Вопрос не в том, что мы запрещаем. Мы не можем давать право на деятельность тому, что нельзя назвать медициной", – говорит Александр Ябчанка, советник министра здравоохранения Украины.

Формально-за лечебную силу камней, жуков и энергии ладоней отвечали в Минздраве. Целители получали разрешения на частное предпринимательство. Для этого должны были сдать теоретический экзамен-чтобы знать где почки, а где поджелудочная, попрактиковаться в больнице 2 недели с десятью пациентами и получить заключение врача: действует метод или нет? А вот теперь, МОЗ – отдельно, аура – отдельно. Вопрос почти решен. Лицензированию и рекламированию в газетах, на радио, телевидении, в интернете – не подлежит.

Разрешение на занятие нетрадиционной медициной сегодня стоит 3723 грн.

Все понимают, целители никуда не денутся. Просто за их ошибки хотя бы де-юре отвечало МОЗ, а теперь снова – лично знахари.

Врач с образованием уверен, шарлатанов по его делу, после принятия нового законопроекта, меньше не станет. Последние три года разрешения почти на выдавались, а иглотерапевтов пруд пруди.

Между тем, и по действующему закону, и по новым изменениям – гомеопатам, целителям, знахарям и народным медикам категорически запрещено лечить онкологию, ВИЧ, СПИД, туберкулез.

Шарлатанов и дипломированных лжецов вряд ли напугает закон или его отсутствие. Доктор Пи-грезил государственным институтом мозга, изображал из себя ученого и несколько лет сидел за решеткой. Но до того, за псевдонауку, получил государственную награду. Был еще доктор Новицкий. Изобретатель псевдо-лекарства от рака- "Украин". Торговал законно, даже МОЗ собирался их закупать. Раскусили Новицкого австрийцы, задержала тоже местная полиция.

О запрете выдачи разрешений на целительство и народную медицину и их рекламирования в Минохраны здоровья громко заявили, Кабмин законопроект якобы поддержал, но дошел ли он в парламент в Минздраве не знают. Сплошная магия.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий отмену выдачи специальных разрешений для занятий народной медициной(целительством). Соответствующее решение было принято на заседании правительства 29 августа.

Проект закона об отмене лицензирования "целителей" и "знахарей" был инициирован Министерством здравоохранения в начале января 2018 года для предотвращения мошеннических действий и обеспечения конституционных прав граждан на здравоохранение.