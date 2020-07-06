Можно ли использовать сайдинг вместо софитов и наоборот

Сайдинг и софиты - назначение, свойства и отличия популярных строительных материалов

Сайдинг и софиты – это взаимозаменяемые материалы или кардинально разные? Хотя общие характеристики есть, назначение разное. Сайдинг – материал для облицовки фасада здания. Софиты – материал для подшивки карнизов.

Сайдинг и софиты производятся из одинакового материала – пластика или металла. Но есть много отличий, которые связаны с разным назначением.

Внешние отличия:

Ширина и форма софитов мало чем отличается у разных производителей – это всегда широкая трехизломная или двухизломная панель, реже панель без изломов. Форма панелей сайдинга более разнообразна. Три самые распространенные: корабельная доска; блок-хауз (под оцилиндрованное бревно) и плоская панель (под клееный брус). Для сайдинга выпускается больше монтажных планок и аксессуаров – стартовые и финишные планки, внешние и внутренние углы, наличники, оконные планки. Для софита выпускают только J планку, прямую соединительную (H-планка), J планку с фаской и внешний угол.

Отличия в материале:

Стойкость к ультрафиолету у софита в разы меньше, чем у сайдинга. При воздействии прямых солнечных лучей софит быстро выгорит и появятся трещины. Механическая прочность у сайдинга выше, чем у софитов. Сайдинг должен выдержать попадание мяча, удары велосипедного руля и прочее. Наличие перфорации у софитов обеспечивает необходимый микроклимат в подкровельном пространстве. Перфорация у сайдинга отсутствует.

Это и есть причины, почему нельзя использовать софит как сайдинг, а сайдинг не следует использовать как софит. На фото ниже панель софита и стенового сайдинга формы корабельная доска.

Ключевые свойства и отличия софита и сайдинга

Итак, мы разобрались что:

Использовать сайдинг для подшивки фасада можно, хотя и нежелательно. Важно обеспечить вентиляцию подкровельного пространства. Обшивать фасад карнизным софитом нельзя, поскольку он недостаточно прочен механически. Также у софита ниже защита от ультрафиолета.

В таблице ниже итоговые выводы и сравнения:

Характеристика Сайдинг Софиты Размеры панели ширина 25-27 см; длина 3-4 м, ширина 30-32 см полезная площадь 0,9-1,4 м2 Перфорация нет да Стойкость к ультрафиолету рассчитан на прямые лучи 20 и более лет рассчитан на отраженные и рассеянные лучи Цветовая гамма больше 20 цветов, включая имитацию натуральной древесины до 10 цветов, включая имитацию рисунка и фактуры древесины Цена за один м2 в среднем 140-170 грн за квадратный метр в среднем 125 -160 грн за квадратный метр

Цена софита ниже на 10-15% по сравнению с сайдингом только при соизмеримом уровне качества материала: одинаковое сырье (первичный или вторичный пластик), одинаковые условия гарантии.

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