Можно ли использовать сайдинг вместо софитов и наоборот

Сайдинг и софиты – это взаимозаменяемые материалы или кардинально разные? Хотя общие характеристики есть, назначение разное. Сайдинг – материал для облицовки фасада здания. Софиты – материал для подшивки карнизов.
Сайдинг и софиты производятся из одинакового материала – пластика или металла. Но есть много отличий, которые связаны с разным назначением.
Внешние отличия:
- Ширина и форма софитов мало чем отличается у разных производителей – это всегда широкая трехизломная или двухизломная панель, реже панель без изломов.
- Форма панелей сайдинга более разнообразна. Три самые распространенные: корабельная доска; блок-хауз (под оцилиндрованное бревно) и плоская панель (под клееный брус).
- Для сайдинга выпускается больше монтажных планок и аксессуаров – стартовые и финишные планки, внешние и внутренние углы, наличники, оконные планки. Для софита выпускают только J планку, прямую соединительную (H-планка), J планку с фаской и внешний угол.
Отличия в материале:
- Стойкость к ультрафиолету у софита в разы меньше, чем у сайдинга. При воздействии прямых солнечных лучей софит быстро выгорит и появятся трещины.
- Механическая прочность у сайдинга выше, чем у софитов. Сайдинг должен выдержать попадание мяча, удары велосипедного руля и прочее.
- Наличие перфорации у софитов обеспечивает необходимый микроклимат в подкровельном пространстве. Перфорация у сайдинга отсутствует.
Это и есть причины, почему нельзя использовать софит как сайдинг, а сайдинг не следует использовать как софит. На фото ниже панель софита и стенового сайдинга формы корабельная доска.
Ключевые свойства и отличия софита и сайдинга
Итак, мы разобрались что:
- Использовать сайдинг для подшивки фасада можно, хотя и нежелательно. Важно обеспечить вентиляцию подкровельного пространства.
- Обшивать фасад карнизным софитом нельзя, поскольку он недостаточно прочен механически. Также у софита ниже защита от ультрафиолета.
В таблице ниже итоговые выводы и сравнения:
Характеристика
Сайдинг
Софиты
Размеры панели
ширина 25-27 см;
длина 3-4 м,
ширина 30-32 см
полезная площадь 0,9-1,4 м2
Перфорация
нет
да
Стойкость к ультрафиолету
рассчитан на прямые лучи 20 и более лет
рассчитан на отраженные и рассеянные лучи
Цветовая гамма
больше 20 цветов, включая имитацию натуральной древесины
до 10 цветов, включая имитацию рисунка и фактуры древесины
Цена за один м2
в среднем 140-170 грн за квадратный метр
в среднем 125 -160 грн за квадратный метр
Цена софита ниже на 10-15% по сравнению с сайдингом только при соизмеримом уровне качества материала: одинаковое сырье (первичный или вторичный пластик), одинаковые условия гарантии.
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