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Можно ли использовать сайдинг вместо софитов и наоборот

6 июля, 17:44

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Сайдинг и софиты - назначение, свойства и отличия популярных строительных материалов

Сайдинг и софиты – это взаимозаменяемые материалы или кардинально разные? Хотя общие характеристики есть, назначение разное. Сайдинг – материал для облицовки фасада здания. Софиты – материал для подшивки карнизов.

Сайдинг и софиты производятся из одинакового материала – пластика или металла. Но есть много отличий, которые связаны с разным назначением.

Внешние отличия:

  1. Ширина и форма софитов мало чем отличается у разных производителей – это всегда широкая трехизломная или двухизломная панель, реже панель без изломов.
  2. Форма панелей сайдинга более разнообразна. Три самые распространенные: корабельная доска; блок-хауз (под оцилиндрованное бревно) и плоская панель (под клееный брус).
  3. Для сайдинга выпускается больше монтажных планок и аксессуаров – стартовые и финишные планки, внешние и внутренние углы, наличники, оконные планки. Для софита выпускают только J планку, прямую соединительную (H-планка), J планку с фаской и внешний угол.

Отличия в материале:

  1. Стойкость к ультрафиолету у софита в разы меньше, чем у сайдинга. При воздействии прямых солнечных лучей софит быстро выгорит и появятся трещины.
  2. Механическая прочность у сайдинга выше, чем у софитов. Сайдинг должен выдержать попадание мяча, удары велосипедного руля и прочее.
  3. Наличие перфорации у софитов обеспечивает необходимый микроклимат в подкровельном пространстве. Перфорация у сайдинга отсутствует.

Это и есть причины, почему нельзя использовать софит как сайдинг, а сайдинг не следует использовать как софит. На фото ниже панель софита и стенового сайдинга формы корабельная доска.

Ключевые свойства и отличия софита и сайдинга

Итак, мы разобрались что:

  1. Использовать сайдинг для подшивки фасада можно, хотя и нежелательно. Важно обеспечить вентиляцию подкровельного пространства.
  2. Обшивать фасад карнизным софитом нельзя, поскольку он недостаточно прочен механически. Также у софита ниже защита от ультрафиолета.

В таблице ниже итоговые выводы и сравнения:

Характеристика

Сайдинг

Софиты

Размеры панели

ширина 25-27 см;

длина 3-4 м,

ширина 30-32 см

полезная площадь 0,9-1,4 м2

Перфорация

нет

да

Стойкость к ультрафиолету

рассчитан на прямые лучи 20 и более лет

рассчитан на отраженные и рассеянные лучи

Цветовая гамма

больше 20 цветов, включая имитацию натуральной древесины

до 10 цветов, включая имитацию рисунка и фактуры древесины

Цена за один м2

в среднем 140-170 грн за квадратный метр

в среднем 125 -160 грн за квадратный метр

Цена софита ниже на 10-15% по сравнению с сайдингом только при соизмеримом уровне качества материала: одинаковое сырье (первичный или вторичный пластик), одинаковые условия гарантии.

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