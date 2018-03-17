Мука с мышиным пометом: детей в садике кормили испорченными продуктами

Сегодня, 20:40

Ужасную находку в детском учрежденье нашли родители

 


В одном из детских садиков в селе Яблонька на Прикарпатье нашли муку с мышиным пометом, крупы без срока годности, испорченные чай и кисель. Такую находку обнаружили родители детей.

Возмущенные мамы уверенны в том, что их малышам сознательно давали испорченные продукты. Они требуют объяснений от завхоза: ведь деньги ежемесячно исправно отдавали именно ей. Завхоз, в свою очередь, ошибки не признает. Продукты, говорит, сохраняют должным образом. Находки родителей в администрации садика называют давними остатками.

После того как родители выложили в сеть видео с подтверждением своих слов, чиновники принялись проверять заведение, но не торопятся кого-то обвинять. Говорят, должны провести внутреннее расследование, изучить ситуацию.

В сентябре 2017 года мы сообщали о массовом отравлении школьников в Киеве. ЧП произошло в гимназии №59 в Голосеевском районе столицы.

Ранее мы сообщали, что видео из школьной столовой в Днепропетровской области шокировало соцсети. Камера зафиксировала, как работница столовой руками накладывает детям кашу в тарелки.
Закарпатье, питание, детский сад

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