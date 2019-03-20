Муниципальная няня: почему инициатива провалилась и каких специалистов ищут украинцы

Программой, которую предложило государство, воспользовались всего... 39 украинцев

Фото: Pixabay

Муниципальная няня: почему инициатива провалилась и каких специалистов ищут украинцы Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a2b/b22/5c8a2bb229f9b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a2b/b22/5c8a2bb229f9b.jpg 2019-03-20T07:29:00+02:00 Украина Программой, которую предложило государство, воспользовались всего... 39 украинцев

С начала 2019 г. в Украине заработала новая государственная инициатива – "Муниципальная няня". По этой программе родители, у которых есть дети до трех лет, могут официально нанять на работу няню и получать за это ежемесячную компенсацию в размере 1626 грн. Но прошло уже два месяца с того момента, как программа начала работать, а желающих ею воспользоваться не так много. Сайт "Сегодня" рассказывает, как функционирует инициатива, сколько в Украине стоят услуги няни и почему родители не спешат получать компенсацию от государства.

Как работает программа "Муниципальная няня"

Проект "Муниципальная няня" заработал 1 января 2019 г. Он помогает покрыть часть расходов новоиспеченных родителей на услуги няни. Сумма выплат коррелируется с прожиточным минимумом для ребенка до 6 лет, который сейчас составляет 1626 грн, с июля поднимется до 1699 грн, а в декабре будет уже 1779 грн.

Выплаты должны осуществляться на условиях совместного финансирования: из государственного бюджета 25%, из областного – 15%, и больше всего из местного – 60%.

Воспользоваться программой могут те украинцы, у которых есть дети до трех лет. Но чтобы получить компенсацию от государства, родителям нужно заключить с няней официальный договор о трудоустройстве, а у самих нянь должно быть официальное оформление, т.е. они могут работать в агентствах либо же иметь статус физического лица-предпринимателя (ФЛП).

В договоре нужно указать название услуг, которую будет предоставлять няня, объемы, сроки, условия оплаты, различные требования и обязательства сторон, и т.д. В течение месяца после того, как родители заключат договор и наймут няню на работу, они должны будут подать заявление в службу Социальной защиты, к которому следует прикрепить такие документы:

копия договора с няней;

документы, которые подтверждают расходы на няню (это могут быть чеки, выписки из банков и т.д.);

заявление о том, куда перечислять средства для компенсации, т.е. счет в банке;

свидетельство о рождении ребенка;

страницы паспорта получателя компенсации, где будет указано ФИО, дата и место выдачи паспорта, регистрация;

документ получателя компенсации о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней с того момента, как документы окажутся в соответствующей службе. После этого родители получат ответ в письменном виде. Деньги будут начислять ежемесячно до 10 числа, но только в том случае, если до 5 числа родители подадут документы, которые подтверждают оплату услуг няни.

В Министерстве социальной политики говорят, что процедура несложная, а родители смогут самостоятельно выбрать няню и проверять ее работу.

"Механизм является прозрачным и простым – родители нанимают няню официально, самостоятельно выбирая специалиста и определяя условия контроля ее работы, а родителям на конец года будет возмещена за каждый месяц работы няни сумма в размере прожиточного минимума на детей возрастом до шести лет. Благодаря этому механизму создается возможность родителям самостоятельно выбирать нянь для детей, контролировать их деятельность, получать поддержку, если мама должна выходить на работу, или если семья многодетная", – поясняют в Минсоцполитики.

Отметим, что программа "Муниципальная няня" не отменяет остальных выплат, которые украинцы получают на детей.

Почему украинцы не спешат бежать за дополнительными деньгами

Странно это, или нет, но украинцы не спешат нести документы, чтобы получить деньги на няню. На запрос сайта "Сегодня" в Министерстве социальной политики ответили, что по состоянию на 4 марта 2019 г. по всей Украине заявление для получения услуги "муниципальная няня" подало всего... 39 человек.

"По состоянию на 04.03.2019 в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения подали заявление и соответствующие документы/сведения 39 человек получателей услуги "муниципальная няня", – сообщили в ведомстве.

Как видим, за два месяца желающих воспользоваться новой инициативой оказалось, мягко говоря, очень мало. Сама процедура получения компенсации оказалась довольно энергозатратной, плюс, все осложняет необходимость официального заключения договора с нянями. В Украине очень мало нянь работают официально. Большинство остаются в тени и не делают никаких отчислений в бюджет. Няни, которые оформлены как ФЛП, ежемесячно должны платить 918 грн единого социального взноса, а также дополнительные 5% от доходов. Поэтому им гораздо выгоднее оставаться в тени, что они и делают.

Да и компенсация в 1600 грн не сможет покрыть даже половину расходов на няню. Мы просмотрели объявления о поиске нянь на различных рекрутинговых сайтах и выяснили, что, например, в Киеве, чаще всего ищут нянь, которые бы занимались с детьми до трех лет, по 5-6 часов в день, и за это им готовы платить в среднем по 80 грн в час. Получается, при таких условиях заработок няни в день составит 480 грн, и это с учетом неполной занятости.

Если же предполагается, что няня будет проводить с ребенком целый день, средние предложения по зарплате варьируются от 800 до 1600 грн, в зависимости от возраста ребенка (няни для грудничков стоят дороже) и опыта работы самой няни. Поэтому средняя зарплата для нянь по Киеву и области составляет около 15 тыс. грн.

Вакансий для нянь на сайтах не слишком много. Например, на сайте "rabota.ua" нами было найдено 189 вакансий для нянь по всей Украине. Предложения по зарплате разнятся в зависимости от города. Например, в Днепре специалистам предлагают в среднем по 6-7 тыс. грн в месяц, в Харькове – по 8-10 тыс. грн.

В целом зарплаты для нянь отличаются из-за многих факторов: город, возраст ребенка, опыт работы самой няни, занятость, обязанности и т.д. Но понятно, что 1600 грн не хватит ни для какого специалиста - если только не нанять няню, которая будет заниматься с ребенком по часу в день.

Несмотря на это, специалисты говорят, что в начале 2019 года число предложений от работодателей в профсферах "Домашний персонал" и "Наука, образование" (в которых размещались вакансии для нянь) выросло.

"Мы отмечаем рост амплитуды предложений в январе 2019 года, когда начала свое действие программа "Муниципальная няня". В целом количество предложений о трудоустройстве для нянь в 2018 году выросло на 15%. Активно вакансии размещали работодатели Киева, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областей (регионы перечислены в порядке убывания количества размещенных вакансий)", – рассказали сайту "Сегодня" в HeadHunter Украина.

Также выросла и конкуренция между специалистами. В течение 2018 г. уровень конкуренции среди соискателей, претендовавших на работу няни, составлял 12,7 претендента на место, тогда как уровень конкуренции в целом на рынке труда Украины в это время находился на отметке 3-4 человека на место.

Каких нянь ищут украинские родители

В HeadHunter Украина отмечают, что 76% родителей ищут нянь на полный рабочий день, 18% интересует гибкий рабочий график, а еще 8% согласны на сменный график (вахтовый метод). Также украинцев интересуют кандидаты с минимальным опытом работы.

"Работодатели чаще всего искали кандидатов с минимальным опытом или вообще без него — 45% предложений от общего количества вакансий содержало такое пожелание к кандидату. В 39% случаев были заинтересованы в кандидатах с опытом от 1 до 3 лет. Стаж 3-6 лет был нужен в 16% вакансий. По сравнению с вакансиями, размещенными в 2017 году, можем сделать вывод, что большим спросом стали пользоваться начинающие соискатели", – поясняют на рекрутинговом портале.

Няни, которые предлагают свои услуги, демонстрируют широкий спектр навыков: от грамотной речи до знания детской психологии. Каждый четвертый кандидат, ищущий работу няни, пишет о владении английским. Фигурируют в резюме и другие языки: немецкий, французский, польский, испанский..

Сами же украинцы все чаще пишут, что ищут нянь, которые владеют грамотной украинской и английской речью, умеют готовить, не имеют вредных привычек.

Отметим, ранее сообщалось, что с сентября 2018 года правительство Украины внедрило еще один вид социальной поддержки родителей – "пакет малыша", который формировался на основе опроса молодых мам. С февраля 2019-го список необходимых вещей был расширен.

Также в Украине запускается новая электронная услуга "е-малыш".

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.