Музыкальный подарок: Дзидзьо и легендарная дирижер Оксаны Линево записывают исполнение гимна Украины

Композицию можно будет послушать и скачать бесплатно в сети

Подарок для украинцев. В сезон зимних праздников популярный певец Дзидзьо и всемирно известная оперная дирижер Оксана Линево записали новые версии двух важнейших для Украины произведений – государственного и духовного гимнов. Услышанное никого не оставит равнодушным, говорит корреспондент новостей "Сегодня", которая вернулась из репетиции.

Такой интерпретации украинского гимна еще точно не слышали ни украинцы, ни мир. 90 секунд легкости, полета и одновременно чувство гордости и желание подпевать. В доме звукозаписи рождается новый творческий тандем популярного эстрадного певца Дзидзьо и дирижера с мировым именем – Оксаны Линево.

"Я хочу, чтобы именно это исполнение, именно эта запись вдохновляла украинцев. Будила в них смелость, чувство гордости за Украину, за украинское, любовь! Чтобы когда начинался именно этот гимн, чтобы в них сразу правая рука на сердце и они чувствовали, что там что-то горит", – отмечает певец Михаил "Дзидзьо" Хома.

Михаил отслушал репетицию оркестра. По технологии, вокальную часть он запишет на днях, отдельно. Идея создать уникальную версию национального гимна появилась у артиста после выступления на стадионе в Харькове, перед игрой футбольной сборной. Тогда за несколько дней это видео просмотрели более миллиона пользователей.

Михаил Хома решил пригласить к сотрудничеству всемирно соотечественницу, главную дирижера Оперы австрийского города Грац Оксану Линево и созданный ею молодежный симфонический оркестр Украины. График Оксаны плотно расписан на 4 года вперед, впрочем, для записи гимна – прилетела в Киев на 2 дня.

"Когда мне передали, что менеджер Михаила пытается со мной связаться, я вообще даже не могла понять, что мы можем иметь общего. Но после первого разговора, мы поняли, что мы горим одними и теми же идеями – создать новый культурный бренд нашей Украины", – говорет дирижер.

Кроме гимна национального, планируют записать еще и духовный. Результаты работы украинцы слышат в январе. Такой подарок от творческой команды можно будет найти на музыкальных сайтах бесплатно.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Наталья Могилевская выпустила свою версию гимна Украины. "Мне было очень легко снять это видео, потому что я знаю: изменить текст гимна является желанием многих соотечественников", – поделилась певица.

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