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"Мы гордимся вами. Вы – наши герои": николаевцы встретили бойцов, которые вернулись из зоны проведения ООС

5 декабря, 12:30

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Военные торжественно прошли колонной по улицам города

В среду, 4 декабря, после выполнения задач в ООС в Николаев вернулись 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского и 406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

Военные торжественно прошли колонной по улицам города от парка "Победа" к мемориалу в честь героев-ольшанцев, где минутой молчания и возложением цветов почтили память погибших бойцов.

После в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре состоялись торжества по случаю возвращения к постоянному месту дислокации личного состава бригад.

Приветствовали воинов руководство области, города Николаева и военные командующие.

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"Спасибо за мужественное выполнение боевых задач в зоне проведения ООС, за преданность государству и мирное небо над нашими головами. Низкий вам поклон! Мы гордимся вами. Вы – наши герои. К сожалению, многие из воинов не вернулись. Собратья, отдавшие жизнь за Украину, навсегда в наших сердцах. Хочу поблагодарить матерей, чьи сыновья погибли. Вечная им память", – обратился к присутствующим председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник.

Четыре военнослужащих были отмечены орденом "За мужество" III степени посмертно:

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- младший сержант Савинов Сергей Васильевич;

- прапорщик Обуховский Николай Николаевич;

- матрос Линчевский Александр Валерьевич;

- матрос Курдов Василий Николаевич.

Награды родным погибших героев передал командующий Военно-Морских Сил ВСУ адмирал Игорь Воронченко.

За добросовестную службу лучшим представителям 36-й и 406-й бригад вручены сертификаты на право заселения в казармы улучшенного типа, медали, ценные подарки, грамоты и благодарности.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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