"Мы готовы использовать все законные средства для защиты наших инвестиций", – китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич"

ИА "Українські новини" опубликовало текст официального заявления Совета директоров компании Skyrizon, владеющей крупным пакетом акций ПАО "Мотор Січ". Как известно, группа китайских инвесторов еще в 2016 г. приобрела корпоративные права этого предприятия, но до сегодняшнего дня не может полноценно распоряжаться своей собственностью из-за блокирующих действий некоторых госорганов. В настоящее время на рассмотрении в АМКУ находится совместная заявка Skyrizon и DCН на концентрацию акций ПАО "Мотор Січ", а владелец и президент DCH Александр Ярославский сделал в минувшую пятницу заявление по поводу сложившейся ситуации.

В заявлении китайских инвесторов, в частности, сказано: "5 лет назад с надеждой и энтузиазмом мы приехали в Украину и инвестировали в компанию "Мотор Сич". Мы верили в светлое будущее компании благодаря сочетанию отличной украинской авиационной продукции и постоянного высокого рыночного спроса со стороны Китая. Все эти пять лет мы выполняем свои обещания, уважая наших партнеров, соблюдая местное законодательство и следуя принципу взаимной выгоды. Компания "Мотор Сич" не смогла бы разрабатывать новые продукты и проекты, а также сохранять тысячи рабочих мест без наших инвестиций. Это всегда был коммерческий проект, основанный на результатах нашего исследования рыночного спроса на продукты и технологии с учетом деловых отношений и целей. Нам очень жаль, что, по прошествии 5 лет, мы испытали только замешательство и разочарование".

Совет директоров Skyrizon подчеркивает заинтересованность китайских инвесторов в долгосрочном развитии ПАО "Мотор Січ" на существующей производственной базе в Запорожье: "С первого дня нашей работы с компанией "Мотор Сич" мы предельно ясно дали понять, что стремимся сохранить "Мотор Сич" на украинской земле. Поэтому мы сразу же инвестировали в компанию немалые деньги. У нас есть грандиозный план для достижения нашей долгосрочной цели, которая включает в себя вливание значительных инвестиций в компанию "Мотор Сич" на территории Украины, в Запорожье, для поддержания и увеличения производственной мощности завода".

Руководство Skyrizon отмечает, что рассматривает сотрудничество с группой DCH как перспективное и поддерживает заявление Александра Ярославского: "Мы очень рады компании DCH как новому партнеру! DCH будет принадлежать более 25% акций компании, что дает им право участвовать в управлении Компанией и сохранять ее украинские особенности. Мы полностью поддерживаем заявление Александра Ярославского, владельца и президента компании DCH, поскольку мы знаем его как человека, искренне и безоговорочно преданного интересам Украины. Наше сотрудничество будет гарантом выполнения обязательств, которые мы совместно берем на себя перед украинским народом в отношении компании "Мотор Сич". Мы искренне верим, что, при участии DCH, мы сможем начать проект на правильной основе и уверены, что сможем создать процветающую, прибыльную и жизнеспособную "Мотор Сич" со всей ее энергией и потенциалом".

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" выразили недоумение и обеспокоенность продолжающимся блокированием деятельности предприятия рядом госорганов. "В случае с ПАО "Мотор Сич" были соблюдены все требования украинского законодательства. Тем не менее, мы сталкиваемся с необъяснимым сопротивлением, которое не позволяет компании достичь той высоты, на которую мы намерены ее поднять. Мы готовы использовать все законные средства для защиты наших инвестиций".

В то же время, Совет директоров Skyrizon акцентирует, что надеется на урегулирование ситуации в рамках украинского и международного правового поля, а также здравого смысла. "Мы не хотим политизации коммерческих проектов, поскольку это серьезно нарушит рыночные правила и порядок, что приведет к ухудшению инвестиционной среды и потере инвестиционного доверия. Международное право гласит, что свобода предпринимательской деятельности может быть ограничена только правовыми нормами и ничем иным. Мы доверяем украинскому народу, его правительству и его правовой системе. Надеемся, что здравый смысл восторжествует и будет принято решение положить конец искусственным препятствиям на пути развития компании".

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