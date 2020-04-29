На Банковой заявили, что Украина прошла кризисный этап с поставкой медсредств

Врачи защищены на четыре недели вперед, говорит Кирилл Тимошенко

Украина постепенно насыщает внутренний рынок средствами защиты от нового коронавируса COVID-19. В апреле в страну доставили 1,3 млн специальных респираторов, более 200 тыс. одноразовых костюмов, а также 250 тыс. ПЦР-тестов из Китая и Южной Кореи.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба Банковой.

По его словам, с подобной ситуацией столкнулась не только Украина, но и во всех странах Европы не хватало средств защит.

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Тимошенко рассказал, что на первом этапе Украина заключила контракт на доставку из Китая необходимых средств защиты для врачей. Но этих одноразовых поставок было недостаточно. Со временем был налажен "воздушный мост", что позволило завозить медсредства на постоянной основе.

Первый вид таких грузов – это гуманитарная помощь для Украины, которая закупалась на средства украинского бизнеса из специальных фондов.

Второй вид – это средства защиты, которые покупал бизнес в качестве гуманитарной помощи для регионов своего базирования.

Третий вид – товар, который поставляли по коммерческим запросам, в частности от аптечных сетей и ритейлеров. В этом случае государство перенаправляла запросы в авиакомпании, с которыми бизнес имел коммерческие отношения. В ответ одной из просьб государства к авиакомпаниям стало предоставление бизнесу максимально низкой стоимости перевозки, чтобы наполнить рынок масками, говорится в сообщении Банковой.

Напомним, Фонд Рината Ахметова передал Минздраву 300 000 экспресс-тестов для диагностирования COVID-19 . На сегодня экспресс-тестирование является самым быстрым способом выявления заболевания и необходимо для сдерживания эпидемии.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что бизнесмен Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с COVID-19. Для помощи стране он объединил все ресурсы: благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM. Кроме экспресс-тестов, были приобретены 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое оборудование.

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