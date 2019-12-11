На базе Николаевского профессионального машиностроительного лицея открыт учебно-практический центр

Всего в Николаевской области создано 5 учебно-практических центров, которые полностью ориентированы на потребности работодателей и позволяют быстрее адаптироваться к условиям производства

Во вторник, 10 декабря, состоялось открытие учебно-практического центра по слесарному направлению на базе Николаевского профессионального машиностроительного лицея. На оборудование центра из государственного бюджета направлено 266 тыс. грн.

С приветственным словом к присутствующим обратилась директор департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Елена Удовиченко, которая отметила важность развития рабочих профессий и подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для отраслей экономики.

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После официальной части все приглашенные ознакомились с новейшим оборудованием учебно-практического центра и осмотрели работы выпускников Николаевского профессионального машиностроительного лицея с разных профессий.

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Напомним, что Николаевская область стала одной из семи областей, которая победила и получила возможность построить современный Центр профессионального совершенства в рамках проекта "EU4Skills".

Для повышения качества предоставления образовательных услуг в сфере профессионального (профессионально-технического) образования, модернизации учреждений профессионального (профессионально-технического) образования в соответствии с требованиями инновационного развития общества и экономики в Николаевской области создано 5 учебно-практических центров, они полностью ориентированы на потребности работодателей и позволяют быстрее адаптироваться к условиям производства.

Оборудование для центров закуплено за средства государственного бюджета на сумму более 6 млн грн.

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