На борьбу с таможней направлено рекордно большое количество средств, – Щуцкий

Нынешний глава таможенный службы Украины Максим Нефьодов открыто выступает за борьбу с контрабандой, а поступления в государственный бюджет от таможни будут увеличиваться в том случае, если бизнес начнет доверять государству

Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполняющий обязанности начальника Черноморской таможни, которая объединяет Херсонское и Николаевское отделения, Александр Щуцкий.

"Он хорошо понимает ситуацию и открыто выступает за борьбу с контрабандой, Максим не тот человек, который может быть замешан в каких-то там контрабандных схемах. Для него и для таможни, в целом, – это большой имиджевый проект, с которым его будут дальше рассматривать как топ-менеджера, который действительно может что-то изменить и построить", - сказал Щуцкий.

В тоже время, по словам и.о. начальника Черноморской таможни, на борьбу с Нефьодовым, направлено рекордно большое количество средств и сил, как ни на одного из его предшественников.

"Но уже эта ситуация, говорит о том, что глава таможенной службы не закрывает глаза на контрабандные потоки", – добавил Щуцкий.

На вопрос о том, как бизнес воспринял приход новой команды, Щуцкий отметил, что действительно, многие стали интересоваться украинским рынком, но еще не так много времени прошло, чтобы они закрепили желание здесь оставаться.

"Я общался с некоторыми компаниями, которые планируют с инвестициями зайти в 2020 году и увеличить объемы продукции, производств, но не все они чувствуют стабильность в политических процессах. Если по каким-то причинам политическая ситуация ухудшиться – многие из бизнес-проектов с инвестициями закроются по всей Украине", - отметил Щуцкий, добавляя, что на восприятие Украины, как страны, открытой для бизнеса, отрицательно влияют и множество компрометирующих информационных атак в сторону таможни и власти.

Напомним, во вторник, 11 февраля, президент Владимир Зеленский подписал закон, продолжающий реформу Государственной налоговой службы (ГНС) и Государственной таможенной службы. Документ вводит формат единых юридических лиц для ГНС и Гостаможслужбы и возможность автоматизации таможенного оформления.

Александр Щуцкий был назначен исполняющим обязанности Черноморской таможни 16 ноября 2019 года. До этого Щуцкий возглавлял Сумскую таможню.

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