На чем лучше всего сэкономить во время карантина: советы украинцев

Прежде всего люди отказываются от деликатесов, меньше едят колбасы и сыров

Вследствие распространения коронавируса и введения общенационального карантина украинцы стали больше экономить – прежде всего отказываются от деликатесов, меньше едят колбасы и сыров. Опрошенные корреспондентами "Сегодня" жители Киева рассказали, что денег у них хватит максимум на месяц.

"Зразы доедаем, блинчики чуть ли не из одного яйца", – рассказывает жительница Киева Александра Головко, у которой "Сегодня" побывали в гостях.

Вместо быстрых перекусов у нее – полноценные завтраки и ужины. Александра живет на декретные деньги, немного помогают родители. В месяц тратит не менее 10 тыс. грн. Тысячу уже сэкономила на продуктах. Экономит и на гардеробе.

"Можно обновлять старые вещи. Например, я добавила изображение кота, которого сама нарисовала, на платье. Это в случае, если уж совсем не знаешь, что делать, и гардероб надоел, а денег нет", – объясняет Александра Головко.

Что положит в свой холодильник, корреспондентам "Сегодня" показывает житель Киева Иван. На время карантина он остался без работы. Планировать расходы, признается, не получается. Поэтому, пока есть деньги, покупает вкусненькое.

"Ну вот, например, идем из магазина, купили мороженое, стоит 100 гривен, по-моему. Вот иду с ним и думаю, что, наверное, недели через три я подумаю, лучше бы я не кушал это мороженое. Но пока хочется "ням-ням", – объясняет Иван.

Однако витрины со сладостями в супермаркетах большинство покупателей обходит. В списке популярных товаров – мука, молоко, крупы и курятина.

"Сегодня взяла детям сосисок, сыра, мяса, хлеба, яиц. Сейчас вот осталось денег буквально на недельку-две, и все. Это хорошо, что запас мяса хоть какой-то есть, а так не накупишься", – говорит нам одна из покупательниц.

Украинцы, которых опросили "Сегодня", говорят, что на время карантина в целях экономии чаще делают оптовые закупки, а еще – меньше едят сыров, колбасы и сладостей.

Простая еда и отложенная до конца карантина покупка новой одежды – так экономят и опрошенные "Сегодня" пользователи соцсетей.

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"Деньги уже закончились. Соответственно, в меню стало меньше белка и больше углеводов", – пишет пользователь соцсети.

"Купил больше чая. Пятилитровой кастрюли борща хватает на два дня, так экономим".

"Экономия как она есть: кофе дома, сделанное собственноручно, походы на пиццу отсутствуют".

"Хорошо, что я у родителей живу в селе, хотя бы есть домашние продукты, на них и живем", – рассказывают в интернете украинцы.

Как выяснили "Сегодня", в среднем украинцы тратят около 100 гривен в день на продукты.

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Финансисты рекомендуют планировать и перераспределять свой семейный бюджет.

"Какое-то время не покупать новую одежду – это возможно. Препараты, которые выписывают, – их всегда можно заменить на более дешевые, но не менее качественные", – говорит финансовый аналитик Галина Хейли.

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