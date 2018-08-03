На Донбассе разоблачили банду наркоторговцев: 300 тон мака на 360 миллионов

Сегодня, 14:25

Наркоторговцы действовали на территории нескольких областей Украины

Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области
Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Сотрудники прокуратуры Донецкой области совместно с оперативниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили факт сбыта членами наркомафии почти 300 тонн мака, которого достаточно для изготовления 4,5 тонн ацетилированного опия, а его стоимость на "черном рынке" составляет более 360 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, поставки мака осуществлялись под видом пищевого продукта на территории шести областей Украины. Среди подельников наркоторговцев оказались и сотрудники полиции, прикрывавшие преступную группу.

Мариупольская преступная группа была частью более мощной группировки, действующей на территории Донецкой, Запорожской, Львовской, Ровенской, Сумской и Черкасской областей.

Получая от криминального бизнеса невероятные прибыли, организатор и его ближайшие подельники вели роскошную жизнь, расходуя грязные деньги на развлечения, покупку дорогих усадеб, элитных автомобилей и драгоценностей.

На днях были проведены более 70 санкционированных обысков, задержаны пять основных фигурантов наркотрафика, изъято более 75 тонн опийного мака с примесью маковой соломки, и наличные: четыре миллиона 844 тысячи гривен, почти 100 тысяч долларов США, 475 евро, оружия и патроны, банковские карты и черновые записи. 

Напомним, недавно на Закарпатье в Мукачево со стрельбой задержали опасного преступника. У задержанных изъяли крупную партию наркотических средств, а также огнестрельное и холодное оружие. Во время задержания один из наркоторговцев оказал сопротивление полицейским.

Ранее в Одессе задержали гражданина одной из балканских стран, который находился в розыске итальянского Интерпола за контрабанду тяжелых наркотиков. Злоумышленник скрывался от итальянских полицейских в разных странах, планировал наладить транзит кокаина и героина через Украину.
Донбасс, наркотики, запорожская область, львовская область, сумская область, Черкасская область, ровенская область, наркомафия

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