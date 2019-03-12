На фестивале Docudays UA "Сегодня" представит совместный с Радио Свобода проект "Балух"

После презентации проекта планируется его показ в эфире канала "Украина"

Фото: docudays.ua.

На фестивале Docudays UA "Сегодня" представит совместный с Радио Свобода проект "Балух" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b1/60d/5c87b160d14d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b1/60d/5c87b160d14d3.jpg 2019-03-12T15:29:00+02:00 Украина После презентации проекта планируется его показ в эфире канала "Украина"

C 22 по 30 марта 2019 года в Киеве состоится XVI Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA.

Как сообщают организаторы, показы пройдут в кинотеатрах "Жовтень" (ул. Константиновская, 26), "Киев" (ул. Большая Васильковская, 19), "Лира" (ул. Большая Житомирская, 40), креативном сообществе IZONE (ул. Набережно-Луговая, 8). Кроме этого 29 и 30 марта показы будут проходить в кинотеатре "Boomer" (ул. М. Лаврухина, 4) и сети кинотеатров КП "Киевкинофильм".

На Docudays UA-2019 зрители и зрительницы увидят 76 фильмов из 38 стран мира, из них – 27 украинских лент. Всего на фестиваль приедет более 190 участников и участниц, из них более 115 гостей – иностранцы.

Центральная кинопрограмма, которая называется "МЕРЕЖА", – своеобразный скриншот виртуального настоящего, рассказывают организаторы. Об интернет-издании Bellingcat, которое, опираясь на открытые данные, расследует резонансные дела, расскажет фильм-открытие Docudays UA-2019 "Bellingcat: Правда в мире постправды". Лента "Чистильщики" посвящена миру интернет-цензуры, которую крупные игроки сетей Google, Facebook, Twitter отдают на аутсорсинг квалифицированным рабочим и работницам на Филиппинах. Фильм "Сакава" познакомит зрителей с тремя героями из Ганы, которые прибегают к онлайн-мошенничества с помощью черной магии. "Потенциальное преступление" сегодня можно предотвратить благодаря мощным компьютерам и новейшим полицейским системам, но какие риски такой усиленный контроль несет для обычных граждан? "Народная Республика Желание" расскажет истории китайских интернет-звезд, которые пришли от одиночества к славе и богатству благодаря одной из крупнейших социальных сетей в мире YY.

"Сегодня" выступает эксклюзивным партнером фестиваля Docudays UA – помимо информационной поддержки самого фестиваля, "Сегодня" совместно с Радио Свобода проводит 27 марта показ документального проекта "Балух" в рамках цикла "Своих не бросаем", а также дискуссию после фильма.

Автор проекта, журналист Радио Свобода, шеф-редактор телепрограммы "Крым. Реалии" Анжелика Руденко презентует фильм и расскажет, как в Крыму удалось снять материал об украинском активисте Владимире Балухе, приговоренном к 5 годам лишения свободы, поделится тем, с какими трудностями пришлось столкнуться журналистам во время работы.

Проект представлен совместно с информационной платформой "Сегодня" в рамках телевизионного цикла "Своих не бросаем" – серии сюжетов о людях, которые ценой собственной воле отстаивают интересы родной земли.

После презентации проекта планируется его показ в эфире канала "Украина" 16 мая 2019 года.

Фильмы Docudays UA традиционно будут соревноваться в конкурсах DOCU/МИР, DOCU/КОРОТКО и DOCU/УКРАИНА. В этом году фестиваль начинает награду "Rights Now!", на которую будут номинированы десять фильмов из всех программ Docudays UA. Каждую конкурсную программу оценивает отдельный состав жюри, в которое входят зарубежные и украинские эксперты, документалисты, правозащитники. Своего победителя, как всегда, выберут студенческое жюри и зрители.

Напомним, в 2018 году фестиваль Docudays UA принял 62 фильма из 36 стран мира, из них 11 – украинских.

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