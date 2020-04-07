На границе остановили троих украинцев, нарушивших режим самоизоляции

Мужчины недавно вернулись из-за границы и обещали две недели сидеть на карантине

Украинские пограничники остановили на пунктах пропуска троих граждан, нарушивших режим самоизоляции. Мужчины недавно вернулись из-за границы и обещали две недели сидеть на карантине, но, не дождавшись окончания срока, попытались снова выехать за пределы Украины. Два человека планировали поехать в Россию, еще один – в Венгрию. На нарушителей режима самоизоляции составили админпротоколы.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что все возвращающиеся из-за границы украинцы подписывают документ о добровольной самоизоляции.

Также мы писали о том, что полиция будет проверять, как граждане соблюдают правила самоизоляции. По словам главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, людей будут проверять выборочно. Правоохранители будут интересоваться – насколько ответственно они относятся к требованиям.

"Не нужно надеяться, что милиция палками будет разгонять нас по комнатам, по домам. Этого не должно быть, мы должны сами сознательно относиться к этому вопросу. Легкомысленно относиться не нужно, весь мир сегодня в критическом состоянии, Украина не является исключением. Украина действует на шаг вперед, и, возможно, эти меры позволят нам более спокойно и уравновешенно пройти вспышку опасной инфекции", – заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Кроме того, мы сообщали о том, что Кабмин сократил число пунктов пропуска через границу.

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