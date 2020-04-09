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  1. Последние новости Украины

На границе Украины установлен антирекорд

9 апреля, 22:02

Сергей Пономаренко

Пограничники зафиксировали наименьшее за годы независимости Украины количество пересечений пропускных пунктов

На границе Украины в связи с общенациональным карантином и ограничением пропуска зафиксировали наименьшее количество пересечений пропускных пунктов со времен независимости Украины.

Так, 7 апреля украинскую границу пересекли всего 9,6 тыс. человек.

Примерно половина из них выехали за границу Украины, столько же – въехали на территорию страны.

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Для сравнения, ранее пограничники за сутки фиксировали в среднем до 150 тыс. пропускных операций. Статистику пересечений опубликовали на на сайте погранслужбы. Пограничники рассказали также о гражданах, которые нарушили режим самоизоляции. Заехав на территорию Украины, они уже через несколько дней пытались выехать за границу. Таких пограничники передавали полиции – за нарушение правил карантина. Ведь для всех приезжих двухнедельная изоляция – это обязательное условие.

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Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Напомним, в Украине введен карантин и режим чрезвычайной ситуации – до 24 апреля.

С 18 марта в Украине запрещены все пассажирские перевозки.Кроме того, Украина прекратила международное авиасообщение.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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