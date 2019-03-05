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В Херсонской области сын порезал родителей во время застолья

Сегодня, 16:40

Родные не поделили алкоголь, но у сына оказался в руках нож

Фото: Pixabay
В Херсонской области сын порезал родителей во время застолья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e82/12c/5c7e8212cd60c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e82/12c/5c7e8212cd60c.jpg Украина Родные не поделили алкоголь, но у сына оказался в руках нож

В Новой Каховке молодой мужчина во время застолья порезал родителей. Об этом сообщает главк Херсонской областной полиции.

Жертвами агрессии нетрезвого сына стали его 52-летний отец и 60-летняя мать. Сын ранил обоих в грудь.
28-летний мужчина сам вызвал полицию и сообщил, что ранил родителей.

По предварительной версии, участники застолья не поделили алкоголь, что и стало причиной конфликта. Сын схватил нож, которым нанес матери и отцу ранения.

Пострадавших доставили в больницу. Сейчас их состояние здоровья удовлетворительное.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение" (карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет).

Ранее в селе Ксаверовка под Киевом в комнате для отдыха охранников на шиномонтаже ножом убили 15-летнего подростка. Как оказалось, 28-летний мужчина нанес удар ножом в шею и скрылся с места происшествия. 

Также мы сообщали, что  на Гидропарке в Киеве произошла драка с поножовщиной. Двое человек избили мужчину стулом по голове и нанесли ему несколько ножевых ранений.

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Тег застолье, нож, ножевые ранения, поножовщина, Херсонская область

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