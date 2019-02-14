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На канале "Украина" стартует грандиозная премьера

Сегодня, 00:54

Премьеру шоу "Удивительные люди" зрители канала "Украина" увидят уже в следующую субботу

На канале "Украина" стартует грандиозная премьера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/49f/ca7/5c649fca790c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/49f/ca7/5c649fca790c2.jpg Украина Премьеру шоу «Удивительные люди» зрители канала «Украина» увидят уже в следующую субботу

На канале "Украина" стартует грандиозная премьера. Интеллектуальное развлекательное шоу "Удивительные люди" – это украинский аналог международного формата The Brain, популярного во всем мире. В новом шоу за победу будут соревноваться люди с чрезвычайными умственными способностями. Команда проекта для каждого участника подготовила необычные испытания.

"Это шоу, которое поражает, это шоу, которое не оставит равнодушным ни одного. Посмотрев это шоу, тебе хочется обсуждать, и тебе есть чем поделиться", – говорит Александр Скичко, ведущий шоу "Удивительные люди".

За победу будут бороться 54 украинца. В каждой из программ по 6 участников, среди которых один ребенок. Похожие шоу успешно идут в Европе, странах Востока и за океаном.

В каждой программе команда проекта придумывает сложнейшие интеллектуальные испытания, которые обычному человеку не под силу. В павильоне построили специальные декорации, чтобы участники смогли в полной мере продемонстрировать свои способности Профессионально оценить их навыки на каждую программу приглашают звездного гостя.

В финале каждого из девяти выпусков остается один. Лучший участник получает приз в сто тысяч гривен. Победителя определяют зрители в зале и судьи. Их четверо: поп-звезда Ольга Полякова, известные телеведущие Алексей Суханов и Мария Ефросинина, ученый Виктор Комаренко, профессионально объясняет феноменальные свойства работы мозга участников.

В финальном, десятом выпуске, лучшего из победителей предыдущих девяти выпусков выберет вся страна. Этот удивительный человек получит двести тысяч гривен.

Премьеру шоу "Удивительные люди" зрители канала "Украина" увидят уже в следующую субботу, 23 февраля в 21 часов вечера. Следующие выпуски ждите в эфире каждую субботу.

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Тег шоу, Украина, канал Украина

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