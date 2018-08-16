На канале "Украина" стартует новый сезон "Главной темы"

В воскресенье, 19 августа, в 20:00, на канале "Украина" начнется новый сезон общественно резонансного проекта "Главная тема", автором и ведущей которого является Елена Кот.

Для нового сезона команда проекта подготовила еще больше актуальных тем, факты и подлинные обстоятельства которых замалчиваются, но продолжают волновать большинство украинцев и иметь резонанс в обществе

Автор и ведущая Елена Кот, как всегда, будет сохранять объективный взгляд и держать в фокусе все аспекты проблемы. В студии "Главной темы" появится много новых экспертов: чиновников, общественных деятелей, юристов и других.

"В новом сезоне будут еще более резонансные темы, более смелые расследования и эксперименты. Мы продолжим следить, как внедряется медицинская и пенсионная реформы, как нас будут лечить, какие пенсии будут платить. Мы будем поднимать только те темы, которые на слуху у всех украинцев. И в студии отвечать на вопросы, которые беспокоят всю страну. Мы готовимся к новому сезону "Главной темы", и это касается не только тем и историй в программе, но и моего образа. На протяжении тридцати программ зрители привыкли видеть меня в строгом брючном костюме. Теперь я появлюсь в новом образе. Так что включайте "Главную тему" в новом сезоне и все сами увидите", – поделилась планами автор и ведущая проекта Елена Кот.

В первом выпуске сезона 19 августа речь пойдет о поборах в школе. Ведущая вместе с гостями найдут ответы на вопросы: платить или нет за дошкольное и среднее образование, работает ли электронная очередь в учебное заведение, возьмут ли ребенка в садик и школу без прописки.

"Первый эфир мы посвятим теме школьных поборов. В Минобразования заверяют, что сделали все, чтобы образование было бесплатным и доступным для каждого ребенка. Мы проверим, так ли это? Наши журналисты в разных регионах отправятся в школы и детские сады, на которые больше всего жалуются родители на форумах и в соцсетях. Кто, сколько и за что требует в учебных заведениях? Как не платить и при этом защитить своего ребенка?", – отметила автор и ведущая "Главной темы".

Проект "Главная тема" стартовал на канале "Украина" в ноябре 2017 года и является одним из самых рейтинговых остросоциальных проектов на украинском телевидении. За время в эфире программу посмотрели 21,1 млн зрителей. Выпуск за 11 февраля стал как лучшей программой на украинском ТВ за первое полугодие. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +) доля проекта достигла 23,24%, рейтинг – 10,87%.

Смотрите проект "Главная тема" с Еленой Кот в эфире канала "Украина" каждое воскресенье в 20:00 сразу после информационно-аналитического еженедельника "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою".