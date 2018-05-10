На международной выставке Interzoo бренд Optimeal представил линейку питания для собак Optimeal Privilege

8 мая 2018 на международной выставке Interzoo в Нюрнберге (Германия) бренд суперпремиального питания для домашних животных Optimeal представил новую линейку кормов для малых и миниатюрных пород собак Optimeal Privilege.

Interzoo – крупнейшая в мире торговая выставка по уходу за домашними животными. Она проводится раз в 2 года в Нюрнберге (Германия) и собирает лучшие компании, работающие в pet-индустрии. Выставка позволяет узнать о новейших разработках в сфере питания и ухода за домашними животными. Среди 60 стран представителем от Украины второй раз подряд стал бренд Optimeal.

На выставке Optimeal представил различные линейки питания для домашних кошек и собак. Особое внимание посетители обратили на новый тренд – беззерновые рационы, а также новинку 2018 года – питание для малых и миниатюрных пород собак Optimeal Privilege.

Представители бренда уверены: крепкий иммунитет – здоровый питомец. Все потому, что продукция Optimeal содержит уникальный иммунный комплекс Immunity Support Mix, который укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье животного. В состав комплекса входят: специально очищенные бета-глюканы, пребиотик нового поколения Actigen, натуральный антиоксиант SubStar ULTRA на основе розмарина, комплекс Омега 3 и 6, цинк, биотин, протеины, овощи и лекарственные травы. Все рационы получили более 95% положительных отзывов и рекомендованы Всеукраинской гильдией ветеринаров.

Заботясь о здоровье домашних питомцев, бренд внедряет новейшие технологии в производстве продукции. Новый тренд – беззерновые рационы – содержит ряд преимуществ. Они являются более физиологическими (без глютена), содержат 70-100% протеинов животного происхождения, цельные кусочки креветок или мяса курицы. Эти свойства позволяют исключить негативное влияние на пищеварительную систему и являются естественным источником энергии животного.

Новинка 2018 года – линейка Optimeal Privilege, питание для малых и миниатюрных пород собак, состав которого учитывает их специфические потребности. Линейка включает беззерновые и гипоаллергенные рационы с содержанием оптимального соотношения микро- и макроэлементов, что обеспечивает здоровую жизнь животному. Специальная форма гранул способствует очистке зубов и снижает риск развития зубного камня.

В ноябре 2017 года в Киеве, под эгидой Всеукраинской гильдии ветеринаров и компании Kormotech, была открыта "Школа Optimeal Expert". Работа школы направлена на повышение профессионального уровня специалистов индустрии: ветеринаров, кинологов, фелинологов и представителей зоорынка. Миссия школы – развитие ветеринарной медицины, кинологии и фелинологии в Украине с целью улучшения качества жизни домашних животных.