На "Мотор Сичи" мы будем заниматься и стратегией, и операционной деятельностью, – DCH Ярославского

Украинское издание "Новое время" опубликовало официальные ответы DCH на вопросы, связанные с "Мотор Січ". Как пишет автор материала Артем Ильин, "в DCH рассказали НВ Бизнес о договоренностях с китайскими инвесторами, состоянии и перспективах Мотор Сич и интересе к другим авиастроительным заводам". Он сообщает также, "в DCH отказались комментировать обстоятельства, при которых компания Александра Ярославского заинтересовалась проектом, роль Джека Ма в этом знакомстве, а также возможное влияние геополитики на ситуацию, сложившуюся вокруг предприятия Мотор Сич". Как известно, это неизменная позиция владельца и президента DCH Александра Ярославского.

В DCH "Новому времени" подтвердили, что приобретают у китайских инвесторов, представленных в Украине компанией Skyrizon, более 25% акций ПАО "Мотор Сич". Сумма сделки, как обычно бывает при крупных трансакциях, не разглашается.

Пресс-служба DCH так охарактеризовала НВ свое участие в управлении ПАО "Мотор Сич" после завершения сделки: "Стратегию развития Мотор Cич мы и наши китайские партнеры будем определять совместно. Что касается операционной деятельности, то здесь в большей мере будут задействоваться ресурсы DCH, поскольку наша группа глубже интегрирована в украинские реалии и имеет больше релевантного опыта. Кроме того, DCH будет обладать правом вето на ключевые решения относительно деятельности предприятия". Целевыми рынками для продукции "Мотор Сичи" у Ярославского называют не только КНР, но и другие страны, за исключением РФ, КНДР и Ирана. "Но на данном этапе об освоении новых рынков еще рано говорить, должны быть созданы правовые предпосылки для развития предприятия", – подчеркивают в DCH.

Поэтому в ответе DCH на запрос "Нового времени" детализирована юридическая позиция, ранее опубликованная на сайте группы. У Ярославского подчеркивают: "Мы не знаем, в чем заключаются претензии государства к инвесторам Мотор Cич. За все годы, в течение которых наших китайских партнеров не допускают к предприятию, со стороны госорганов появлялись только абсурдные формулировки и сфабрикованные дела, рассмотрение которых искусственно затягивалось".

На вопросы о сохранности технологий "Мотор Сичи" в DCH ответили, что: "Во-первых, технологии, о которых идет речь, отнюдь не передовые. Да, это проверенные, надежные технологии и двигатели, но не продвинутые инновационные решения и ноу-хау, за которыми охотятся в мире. Во-вторых, технологии нельзя механически перенести — они ничего не значат без людей, их знаний и их практики взаимодействия в производственном процессе. То есть в случае с Мотор Cич одновременно и передавать нечего, и передача, как таковая, принципиально невозможна. Если говорить предметно, то наши китайские партнеры уже обсудили вопрос технологий с Укроборонпромом, все детали неоднократно рассматривались, и возвращаться к ним в рамках этого интервью нет смысла". И пообещали улучшить и укрепить кооперацию ПАО "Мотор Сич" с ГП "Ивченко-Прогресс". "Мы уверены, что всегда найдем правильное решение", – ответили в пресс-службе DCH "Новому времени",

Журналисту НВ также удалось узнать, что Александр Ярославский помимо "Мотор Сичи" заинтересован и в приобретении Харьковского авиазавода. "Нам знакомы существующие на этом предприятии проблемы, и мы готовы подключаться к процессу их решения. Тем более, что этот вопрос уже обсуждался с Укроборонпромом", - информирует прес-служба группы.

НВ напоминает, что Мотор Сич (Запорожье) – один из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей. Длительное время его единолично контролировал экс-нардеп Вячеслав Богуслаев, который до сих пор является президентом предприятия и генеральным конструктором вертолетной техники. Лишь в декабре прошлого года 81-летний президент предприятия признал, что продал в 2016 г. свои акции инвесторам из Китая, чтобы спасти "Мотор Сич".

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