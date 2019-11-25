На Николаевщине с начала года устроены под опеку и усыновлены 240 детей

Кроме того, с начала года в области создано два детских дома семейного типа

В 2019 году на Николаевщине усыновлен 71 ребенок, а 169 детей устроены под опеку. Об этом сообщает Служба по делам детей Николаевской облгосадминистрации. Кроме того, с начала года в области создано два детских дома семейного типа.

Отметим, что общее количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в Николаевской области составляет 2889 человек, что на 97 меньше, чем на конец 2018 года.

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В настоящее время в области действуют 44 детских дома семейного типа, где воспитываются 287 детей, и 148 приемных семей, где воспитываются 275 детей.

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Всего семейными формами воспитания (опека и попечительство, приемные семьи и детские дома семейного типа) охвачено 2520 детей, что составляет 87,3% от общего количества детей таких категорий.

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