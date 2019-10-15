На Николаевщине стартовала бесплатная учебная программа по предпринимательству для ветеранов АТО/ООС

14 октября в облгосадминистрации презентована бесплатная учебная программа по предпринимательству для ветеранов и участников АТО/ООС от Киевской школы экономики

Участники программы получат возможность овладеть основами бизнес-планирования, маркетинга, финансов, продаж и построения и управления командами. Каждый сможет разработать собственный бизнес-план при поддержке опытных преподавателей KSE и выпускников прошлых волн обучения.

Программа рассчитана на 2,5 месяца и предусматривает 10 учебных модулей: каждый модуль – один полный учебный день в неделю и учебные материалы для самостоятельной отработки."Участие в этом проекте для Николаевщины очень важно, ведь среди николаевских участников АТО/ООС много тех, кто хотел бы начать собственный бизнес, однако нуждается в расширении знаний и поддержки в своем начинании. Уверен, что участие в учебной программе позволит нашим защитникам быстро освоить основы бизнес-планирования, маркетинга, других, необходимых для открытия собственного дела знаний, а также поможет воплотить мечту в жизнь", – комментирует председатель облгосадминистрации Александр Стадник.

Добавим, что Киевской школой экономики уже было проведено четыре волны обучения для более чем 100 участников, которые вместе реализовали около 50 проектов.

Пятая волна программы предусматривает бесплатное обучение в Николаеве для представителей Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Обучение проводится Киевской школой экономики совместно с организациями-партнерами при поддержке Фонда содействия демократии посольства США в Украине, ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО", Николаевской облгосадминистрации и ГС "Движение ветеранов Украины".

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