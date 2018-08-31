На Николаевщине ветераны АТО получили денежные сертификаты на открытие собственного бизнеса

Уникальный пилотный проект, стартовавший по инициативе и поддержке Николаевской областной государственной администрации, сейчас уже берут в пример и другие регионы Украины.

Так, в целях социальной поддержки демобилизованных участников антитеррористической операции, по инициативе председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в области был утвержден уникальный порядок предоставления единоразового пособия для открытия собственного дела участникам АТО – конкурс проектов для старта собственного бизнеса. В этом году из областного бюджета на поддержку победителей данного конкурса выделено 1 млн грн.

"Сейчас в области действуют несколько программ, за счет которых идет прямая поддержка воинов АТО, инвалидов, семей погибших героев. Кстати, мы единственная область, которая полностью закрыла очередь по квартирам для инвалидов АТО III группы. Также могу без сомнения заявить, что Николаевщина является новатором и инициатором многих программ, которые переняли другие области нашей страны. И сегодня мы имеем возможность вручить нашим воинам АТО сертификаты, которые помогут открыть им собственное дело. Кроме того, Николаевская облгосадминистрация совместно с другими службами договорились, что те ребята, которые и в этом году, и в дальнейшем будут побеждать в конкурсе и получать сертификаты, автоматически будут получать еще и регистрацию частного предпринимателя. Эти шаги являются воплощением нашей государственной позиции по поддержке наших героев", – пояснил председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Отметим, что в этом году на конкурс поступило 33 проекта-заявки от участников антитеррористической операции. В свою очередь, были определены 20 победителей, которые смогут воспользоваться своим правом на получение единоразовой безвозвратной помощи на открытие собственного дела в сумме 50 000 гривен.

Среди проектов-победителей есть инициативы по созданию мини-птицеферм, строительные, столярные и металлообрабатывающие предприятия, пасеки, выращивание овощей, изготовления косметических средств, спортивные клубы и тому подобное.