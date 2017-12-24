На опасном участке трассы Киев – Одесса открыли пешеходный мост за 12 млн

Сегодня, 03:30

Тут погибли десятки людей, которые перебегали через шоссе 

Скрин с видео
Скрин с видео

Пешеходный мост через скоростную трассу открыли в селе Чабаны под Киевом. Это один из самых опасных участков магистрали Киев-Одесса. Тут погибли десятки людей, которые перебегали через шоссе к соседнему селу и попадали под колеса автомобилей.

На строительстве настоял лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Министерство инфраструктуры с местными властями нашли на это 12 миллионов гривен.

"Такое развитие инфраструктуры даст возможность спасти жизни тысяч украинцев. Более трех тысяч человек в этом году погибло на дорогах. Преимущественно из-за пьяных водителей, или из-за ненадлежащей инфраструктуры. Более 40 человек погибли здесь на этом участке дороги. И этот мост в память об этих людях и ради живых людей, местных жителей, чтобы они живыми добирались домой", – заявил Ляшко.

Переход уже работает, и вскоре запустят еще и лифты, чтобы мост был доступен пожилым и людям с инвалидностью.

"Мы начали строительство только во второй половине шестнадцатого года, когда мы могли найти средства на это. Весь семнадцатый год строим. Как только появилась возможность – выделили деньги", – отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян.

Ранее мы писали, что в Николаеве закрыли мост, угрожающий жизни людей.

Напомним, ранее в Киеве перекрывали движение по одному из наиболее загруженных мостов столицы – Московскому, который соединяет жилой массив Троещина с деловыми районами города.

Также мы писали о частичном обрушении Шулявского моста столицы. В мэрии пообещали, что начнут ремонт путепровода в конце 2017 года
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