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На трассе Киев-Житомир электрокар Tesla на большой скорости влетел в водовоз дорожников

7 июня, 20:37

Водитель легковушки погиб на месте

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua.

7 июня на трассе Киев-Житомир водитель электрокара Tesla влетел на большой скорости в водовоз. Об этом пишет dtp.kiev.ua в Facebook. Отмечается, что авария произошла на 77 километре международного шоссе.

Сообщается, что Tesla влетела в водовоз дорожников. Водитель легковушки погиб на месте. О состоянии водителя или пассажиров грузовика не сообщается.

Напомним, Национальный совет по безопасности транспорта США опубликовал отчет, в котором было задокументировано четыре смертельных случая, связанных с ошибками автопилота Tesla Model 3. Совет взялся за расследование после четвертого ДТП, произошедшего 1 марта 2019 года, в котором по вине автопилота погиб человек.

В последней автокатастрофе комиссию поразит тот факт, что детали аварии почти идентичны первому трагическому случаю смертельной аварии автопилота в мае 2016 года – в каждом ДТП Tesla со включенным автопилотом врезалась в грузовик, пересекающий путь, и убивает водителя.

Глава компании Tesla Илон Маск пообещал, что в 2020 году автопилот будет настолько улучшен, что водитель не потребуется вовсе. По мнению критиков, система автопилота элитных электромобилей недостаточно эффективна и совершает ошибки, а также обвиняют компанию в том, что они компания преподносит систему как более способную, нежели она есть на самом деле. Новая авария ставит под сомнение учет ошибок "Теслой" и оперативному их исправлению.

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Тег авария, ДТП, водитель, Tesla, водовоз

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