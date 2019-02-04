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На украинцев массово нападают в подъездах: как защититься

Сегодня, 08:12

Чаще всего грабители атакуют, зайдя жертве за спину

На украинцев массово нападают в подъездах: как защититься //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/44e/221/5c544e221e099.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/44e/221/5c544e221e099.png Украина Чаще всего грабители атакуют, зайдя жертве за спину

Недавно в Львовской областиграбитель напал на женщину в подъезде ее дома. Преступник избил потерпевшую, брызнул в лицо из газового баллончика и отобрал сумочку. Такие случаи не единичны, потому журналисты "Сегодня" решили выяснить, как не стать жертвой грабителей.

Эксперты отмечают, что жителям многоквартирных домов следует быть особенно осторожными в подъездах, ведь темнота и замкнутое пространство – лучшие условия для нападения и грабежа. Помочь жертве в таком случае не сможет никто.

Первое, на что грабители обращают внимание, – гаджеты, сумки и украшения, отмечает эксперт по безопасности Руслан Болгов. Он подчеркивает, что наибольшая проблема людей – невнимательность при входе в подъезд.

"Заходят с сумками на плече, разговаривая по телефону, не смотрят, что происходит. Ваша задача, когда вы заходите, в первую очередь посмотреть, кто идет за вами", – поясняет Болгов.

Чаще всего грабителе атакуют именно сзади – чтобы жертва не смогла запомнить лицо. Именно поэтому в лифте также не следует поворачиваться спиной к незнакомым людям. Кроме того, специалисты советуют становиться возле панели управления – чтобы злоумышленник не смог заблокировать движение кабины лифта.

"Отойдите к стенке, стойте и ждите так, чтобы сзади вас никого не было. ... Встаньте спиной к кнопочкам, чтобы вы их контролировали", – советует Болгов.

Если преступники пытаются атаковать вас возле лифта, действовать следует решительно, отмечает тренер по самообороне Владимир Кучма. 

"Чем больше шума, чем больше внимания – тем больше шансов, что противник сам уйдет, потому что ему лишняя огласка не нужна", – говорит специалист.

По его словам, в самом лифте защититься будет значительно сложнее, чем на лестничной клетке. Чаще всего преступники прижимают жертву к стенке и пытаются ударить. Если есть необходимость, продолжать сопротивление нужно до момента, пока двери лифта не откроются. Однако если грабитель достал оружие, лучше не сопротивляться и отдать то, что требуют. 

Напомним, ранее правоохранители зафиксировали всплеск бандитизма в Киеве – за сутки происходит более 200 преступлений.

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Тег видео, грабители, грабеж, самооборона, самозащита

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