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На защиту Азовского моря заступят "Кентавры": в Генштабе рассказали подробности

Сегодня, 18:30

На вооружение ВМС в Азовском море поступят еще три военных катера

На вооружение ВМС Украины поступят десантные катера "Кентавр"
На вооружение ВМС Украины поступят десантные катера "Кентавр". Фото: Минобороны Украины
На защиту Азовского моря заступят "Кентавры": в Генштабе рассказали подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/444/2ce/5c64442ceaac0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/444/2ce/5c64442ceaac0.jpg Украина На вооружение ВМС в Азовском море поступят еще три военных катера

На вооружение Военно-морских сил Украины в 2019 году поступит еще один малый бронированный артиллерийский катер, а также два десантных катера "Кентавр". Об этом заявил заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генштаба Вооруженных сил Украины Вячеслав Демьяненко.

"В состав ВМС приняты шесть малых бронированных артиллерийских катеров, в текущем году запланировано принятие еще одного такого катера и двух десантных катеров "Кентавр". Продолжается разработка технического проекта ракетного катера типа "Лань", оснащенного ракетным комплексом "Нептун", - сообщил он.

Кроме того, Демьяненко отметил, что американцы в рамках международной помощи передали Украине два патрульных катера типа Island, а также "продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря".

Что касается реформ в армии, представитель Генштаба заявил, что уже сформированы Морское командование, Командование морской пехоты, а также меняется организационная структура боевых частей и частей обеспечения.

Так, управления бригад надводных кораблей переформированы в дивизионы надводных кораблей, а дивизионы кораблей охраны и обеспечения – в дивизионы кораблей охраны рейда. Кроме того, по словам спикера, сформирован дивизион и звено судов обеспечения, которые будут выполнять исключительно задачи по обеспечению функционирования корабельного состава.

Относительно поставок вооружений и военной техники в войска, Демьяненко сообщил, что на сегодняшний день принято 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца вооружений и военной техники, войскам передано восьми тысяч единиц нового или модернизированного вооружения и около 500 тысяч единиц боеприпасов.

"В качестве технической помощи от США в войска поставлено пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, 2 500 приборов ночного видения", – добавил он.

Кроме того, он заявил, что на отечественных предприятиях осваивается производство 152-мм боеприпасов, 60-120 мм мин, 30-мм зарядов для автоматических орудий и 30-40 мм зарядов для гранатометов.

Напомним, ранее Украина получила из США катера Drummond и Cushing  в рамках программы Пентагона по передаче избыточной военной техники на фоне эскалации с Россией в акватории Азовского моря.

Также мы приводили мнение экспертов насчет последствий денонсации Украиной договора между с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 4 декабря 2003 года. Стоит отметить, что, кроме этих катеров, в ВМС Украины объявляли и другие планы по укреплению мощи на море.

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Тег ВМС, азовское море, флот, катер

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