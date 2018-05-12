НАБУ назвал самую коррумпированную социальную сферу

Речь идет, в частности, о злоупотреблении должностными лицами служебным положением с целью присвоения или растраты имущества или средств

Наибольшая часть злоупотреблений в социальной сфере, выявленных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), касается коррупционных уголовных правонарушений в системе здравоохранения, сообщила пресс-служба НАБУ.

Так из 120 млн грн убытков, нанесенных государству, 90% средств было потеряло из-за коррупционных правонарушений в сфере медицины. Речь идет, в первую очередь о злоупотреблении должностными лицами служебным положением с целью присвоения или растраты имущества.

Ярким примером является закупка за средства госсубвенции для Запорожской областной клинической больницы автомобилей скорой медицинской помощи, комплектация которых не соответствовала требованиям украинских стандартов. Эксплуатация транспорта по назначению была невозможной. Государству был нанесен ущерб на сумму в 13 млн грн.

Завладение бюджетными средствами в особо крупном размере было обнаружено в ходе строительства нового лечебно-диагностического корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в 2011-2012 году. Так, госпредприятие "Укрмедпроектбуд" приобрело для клиники технику у частного предприятия за 35 млн при ее рыночной стоимости в 12 млн грн. Таким образом было растрачено 23 млн грн госбюджета.

Кроме того, в НАБУ отметили, что в 2017 детективы бюро начали расследовать факт предложения неправомерной выгоды и.о. министра здравоохранения.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины отстранило ректора Одесского медицинского университета Валерия Запорожана, которого подозревают в коррупции.

Ранее мы сообщали о том, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины создадут подразделение из 50 детективов, которые будут расследовать коррупцию в системе здравоохранения.

В 2016 году в столице задержали замминистра здравоохранения Романа Василишина — по подозрению в систематическом взяточничестве. Он якобы еженедельно получал по 50—100 тыс. грн от урологического отделения Александровской больницы Киева. В итоге Василишин вышел под залог в 2 млн грн, а дело готовятся отправить в суд.