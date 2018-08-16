Нацбанк предупредил об опасности работы с неофициальными поставщиками онлайн-игр

Национальный банк Украины обратился к банкам и небанковским финансовым учреждениям с целью предупредить о рискованных финансовых операциях. Среди них — прием платежей за компьютерные игры, лотереи, онлайн-игры и онлайн-сервисы.

Ссылаясь на Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения", НБУ предостерегает от сотрудничества с неофициальными поставщиками этих услуг, на счетах которых скапливались десятки миллионов гривен.

Эти средства в конечном итоге распределялись на счета физических и юридических лиц, а также на приобретение "титульных знаков" Webmoney. Таким образом деньги "размазывались" в цепочках финансовых операций, по утверждению НБУ, имеющих признаки фиктивности. В этом случае банки не выполняли анализ финансовых операций поставщиков услуг и их соответствие указанной деятельности.

Комитет экспертов Совета Европы по вопросам оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма называет высокий оборот наличных и фиктивное предпринимательство основными угрозами для финансовой системы и экономической безопасности Украины. НБУ обращает внимание на необходимость идентификации и верификации поставщиков услуг, тщательное изучение клиента и анализ его финансового состояния и деятельности. Кроме того, сотрудничество с непроверенными клиентами нарушает авторские права разработчиков онлайн-игр и сервисов.

По мнению экспертов, подобный запрос Нацбанка – плановая инициатива регулятора, направленная на структурирование транзакционного бизнеса в Украине, его максимальную формализацию и приведение в соответствие с нормами ЕС. К примеру, рост позиции Украины в международном рейтинге Doing Business напрямую связывают с жесткой монетарной политикой НБУ, благодаря которой удалось стабилизировать курс национальной валюты и облегчить процедуру взаиморасчетов с иностранными контрагентами.

В случае сомнений в достоверности информации, предоставленной поставщиком услуг, Нацбанк рекомендует проводить углубленную проверку согласно украинскому законодательству.

Одной из безопасных платежных систем в Украине, которая профильно занимается онлайн-играми, является внутригосударственная платежная система "ЛЕО", зарегистрированная ФК "Леогейминг Пей" в январе 2017 года. На данный момент в составе ВНПС "ЛЕО" уже 13 участников, среди которых крупнейшие небанковские финансовые учреждения страны, операторы услуг платежной структуры, а также украинский банк SkyBank. Расчетным же банком для ФК "Леогейминг Пей" являются:

1. "Укргазбанк" – основанный в 1993 году государственный банк, обладающий технической возможностью эмиссии электронных денег.

2. "Конкорд банк" – украинский коммерческий банк с 12-летней историей и широкими возможностями для экварийнга.

ФК "Леогейминг Пей" (LeoGaming) — международная процессинговая компания со штаб-квартирой в Киеве, отвечающая за прием платежей в пользу различных онлайн-игр и создающая платежные решения для бизнеса.

Среди партнеров LeoGaming — ведущие мировые издатели и разработчики онлайн-игр, платежные системы (Wargaming, MasterCard, Xsolla и другие), компания обладает собственным процессинговым центром и командой разработки. Среди созданных платежных решений: приложение для безналичной оплаты парковки Parking UA, чат-боты для украинских банков (чат-бот фестиваля Atlas Weekend совместно с Ощадбанком), разработка платежного чат-бота LeoBot, признанного вторым лучшим сервисом p2p-переводов по версии PaySpace Magazine, и многое другое.

В феврале 2018 года компания LeoGaming попала в список крупнейших fintech-компаний Украины по версии UNIT City и USAID.