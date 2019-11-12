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Национальный рекорд по числу уроков доброты

12 ноября, 10:00

Актуально

Украинские школьники установили новый национальный рекорд - самый массовый урок доброты, проведенный в течение одного дня, при поддержке бренда Purina и БФ «Happy Paw»

Акцию "Всеукраинский урок доброты" второй год подряд организовывают Благотворительный фонд "Happy Paw" ("Счастливая лапа") и бренд PURINA компании Nestlé при поддержке Министерства образования и науки Украины. Уроки доброты на тему "Гуманное и ответственное отношение к животным" проходили на протяжении октября и были посвящены Всемирному дню животных, который отмечался 4 октября.

В этом году в рамках акции было проведено более 19 тысяч уроков в 1922 школах Украины. В том числе 15 012 уроков в 1617 учебных заведениях прошли одновременно 2 октября. Таким образом удалось превысить прошлогоднее достижение в 6,5 тысячи одновременных уроков и установить новый национальный рекорд. На днях представители Национального реестра рекордов вручили организаторам сертификат о рекорде.

Награждение проходило в киевской средней школе №304, которая активно принимала участие в акции. Мы побывали на церемонии награждения, которая проходила на очередном уроке доброты в 3-м классе.

Малыши встретили лекторов как старых знакомых. По их футболкам с логотипом "Happy Paw" они безошибочно определили, кто к ним пришел и о чем пойдет разговор.

"Вы заботитесь о кошках и собаках в приютах!", "Вы будете рассказывать, как правильно ухаживать за животными!" – стали наперебой выкрикивать третьеклассники.

"Уроки по биоэтике, которые мы называем уроками доброты, проводятся в Украине по нашей инициативе с 2013 года, – рассказала после урока Эльвина Москалик, менеджер проекта "Биоэтика" БФ "Happy paw". – Наши лекторы сначала приходили в школы Киева и проводили уроки об ответственном отношении к животным – как к домашним, так и уличным, о правилах обращения с ними. А затем проект был расширен. Мы заключили договоры с региональными управлениями образования и провели цикл семинаров для педагогов. И теперь уроки по биоэтике проводят не только активисты нашего благотворительного фонда, но и сами учителя. В помощь им мы также разработали и издали методическое пособие, которое было утверждено Минобразования. Там есть разработки уроков по биоэтике для всех классов, с 1-го по 11-й, которые отличаются уровнем сложности. На сегодняшний день у нас заключены договоры уже с 15 управлениями образования в крупнейших городах Украины".

В самом начале урока лекторы рассказали, что в этом году украинским школьникам удалось установить рекорд. После чего под бурные аплодисменты и восторженные возгласы ребят представитель Национального реестра рекордов вручил организаторам сертификат о Национальном рекорде "Наибольшее количество уроков доброты, проведенных в течение одного дня".

Когда эмоции улеглись, урок продолжился. И на сей раз он был посвящен пушистым домашним талисманам – котам. Ребята с удивлением узнали, что наибольшее количество котов зарегистрировано в США – 76 миллионов! На втором месте – Китай, там насчитали 53 миллиона котов. А вот Украина – кто бы мог подумать? – оказалась на восьмом месте в мировом рейтинге. У нас 7,5 миллиона котиков.

Дальше ребятам рассказали, как нужно готовиться к появлению домашнего животного, как ухаживать за ним. Рассматривая на экране классного телевизора тематические картинки, дети пытались самостоятельно понять, какие ошибки в уходе за животными допускают их хозяева. И правильных ответов было большинство!

"У нас не первый раз проходят уроки о правильном обращении с животными. Например, в прошлом году Благотворительный фонд "Счастливая лапа" тоже проводил урок по биоэтике, и дети готовились к нему: рисовали своих домашних любимцев, фотографировали, писали рассказы о них. Двое учеников из нашего класса даже получили награды от организаторов. О домашних животных, о доброте к ним, о правильных взаимоотношениях человека и животных мы рассказываем детям и на других уроках: природоведения, украинского языка, чтения и других. И наши дети добрые, отзывчивые, они любят животных", - рассказывает классный руководитель Людмила Романовна Ищук.

"Уроки доброты мы проводим уже лет пять и рады такому сотрудничеству. Это всегда хорошо, если можно разнообразить уроки", - говорит завуч младшей школы Евгений Николаевич Сидоркин.

А завершился урок по биоэтике… играми. 5 наборов настольных игр – также на тему правильного обращения с животными – подарили школе №304 представители бренда PURINA компании Nestlé. Разбившись на несколько команд, ребята с радостью принялись осваивать правила новой игры и разбираться с карточками, а заодно – повторять или усваивать основные правила обращения с четвероногими друзьями. Потому что тематика этих настольных игр также совпадала с основной идеей уроков доброты: научить ребят правильному общению с животными и ответственности за них. Эта игра прекрасный образовательный инструмент, поскольку в легкой игровой форме дети познают основы ухода за домашними животными и формируют понимание ответсвенного отношения к животным в целом.

"PURINA – это не только о кормах для животных. Мы как бизнес реализуем также различные социальные инициативы, касающиеся улучшения жизни домашних питомцев и их хозяев. Среди них – поддержка приютов и содействие в поиске хозяев для бездомных животных, продвижение преимущества присутствия домашних животных на рабочем месте и образовательные программы, посвященные ответственному отношению детей к домашним животным. Участие во Всеукраинском уроке доброты – одна из них. Каждой школе, которая провела не менее 10 уроков доброты, мы дарим образовательные настольные игры. Они тоже на тему бережного и ответственного отношения к домашним животным", - рассказала менеджер по корпоративным коммуникациям Nestlé, Ольга Марчук.

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