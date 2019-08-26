Награды от военных и помощь бойцам АТО: в сети раскрыли малоизвестные факты о мэре Одессы Труханове

Мэр Одессы Геннадий Труханов получил множество медалей и наград от различных государственных институтов и общественных организаций, в том числе ветеранских объединений участников АТО (ООС)

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

Об этом на своей странице в Facebook пишет поэт и общественный деятель Владимир Цыбулько, сообщает "Апостроф".

Как сообщается, Труханов имеет грамоты и благодарности от ветеранских организаций, воинов-интернационалистов, участников АТО (ООС) за помощь, оказанную семьям погибших бойцов, активную гражданскую позицию, патриотизм и поднятие боевого духа. Также у него есть грамоты от бойцов спецбатальона полиции "Шторм" за помощь в укреплении материально-технической базы и решении социальных вопросов, знаки отличия МВД Украины за активное противодействие детской преступности.

"Всегда стоит помнить о том, что государство – это не президент, не правительство. Это не политический строй или текущие настроения. Государство – это, в первую очередь, система институтов, которые остаются незыблемыми независимо от политических веяний или результатов выборов. И в этом контексте возникает вопрос: действительно ли человек, получивший такое количество наград от такого количества пресловутых государственных и общественных институтов, может считаться антигосударственником? Как и любого политического деятеля, Труханова можно любить или не любить. Но отрицать факт высокой оценки его работы государством по меньшей мере глупо. В разные годы. При разных президентах и разных политических течениях", – пишет Цыбулько.

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