Награждение победителей 23-й общенациональной премии "Человек года-2018"
23 марта, в зале Национальной оперы Украины состоялась ХХІІІ торжественная церемония награждения победителей общенациональной программы "Человек года-2018" и обладателей международных и специальных премий программы
Это торжество Человека и человечности, гуманистических идеалов, возвеличивание тех, кто достоин высочайшего общественного признания. А главенствующая тема в полной мере отражена в девизе церемонии – "Потенциал новых достижений". Новые имена, новые тренды, неожиданные открытия изначально были и остаются присущими каждой церемонии. Нынешняя церемония позволяет сделать еще один замечательный вывод: с течением времени "Человек года" заметно молодеет. Это касается и атмосферы заключительных праздников, в которых протокольно-академические черты гармонично сочетаются с легкой аурой импровизации, дружеского общения. И, конечно, заметно молодеет круг людей, отмеченных вниманием экспертов программы. Они практически доминируют в экономических номинациях программы, и это очень обнадеживающая тенденция.
Эмоциональный накал и праздничный настрой придавали церемониальному действию и выступления известных отечественных и зарубежных исполнителей: Розы Рымбаевой, Анатолия Ярмоленко, Кати Бужинской, Камалии, Наталии Валевской, Сюзанны Чахоян, Тамары Калинкиной, Влада Сытника, Алексея Сагаловского, Олега Шака, Татьяны Пискаревой, Поля Манондиза.
Мартовский вечер в Национальной опере подарил всем неимоверную гамму эмоций, ощущение причастности к зарождению чего-то нового и значимого, осознанием того, что истинным достоянием цивилизованного общества есть Человек с его вечными ценностями и светлыми мечтами.
"Виват, "Человек года"!
Обладателями премий "Человек года-2018" в 17 национальных номинациях стали:
"Региональный лидер года"
Максим Степанов – председатель Одесской областной государственной администрации;
"Мэр года"
Андрей Балога – мэр г. Мукачево (Закарпатская обл.);
"Лидер объединенной территориальной общины года"
Руслан Майструк – председатель Тетиевской ОТО (Киевская область);
"Промышленник года"
Дмитрий Иоргачев – генеральный директор ПАО "Одескабель";
"Предприниматель года"
Максим Козицкий – директор ООО "Эко-Оптима";
"Менеджер года"
Михаил Бородавко – генеральный директор ЧАО "Укрэнергомонтаж";
"Финансист года"
Сергей Тигипко – председатель правления АО "ТАСКОМБАНК";
"Лидер страхового рынка года"
Наталия Базилевская – председатель правления ЧАО "ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни";
"Лидер малого и среднего бизнеса года"
Руслана Цахло – президент компании "Союз мастеров красоты Украины";
"Аграрий года"
Сергей Тарасов – основатель и руководитель агрохолдинга "І & U";
"Лидер логистической отрасли года"
ООО "Ходльмаер Логистикс Украина" – исполнительный директор Татьяна Стрельцова;
"Жилой комплекс года"
ЖК "Подол Град" (застройщик – ООО "Укрбуд Девелопмент").
Президент корпорации – Александр Лятамбор;
"Отельный комплекс года"
Отель "BANKHOTEL" (г.Львов). Генеральный менеджер – Тарас Кузик;
"Телевизионный журналист года"
Светлана Орловская (телеканал "Прямий");
"Спортсмен года"
Александр Усик – абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе (по версиям WBO, WBC, IBF, WBA (Super), The Ring);
"Меценат года"
Анна Коршунова – президент ОО "Біла Птаха", председатель правления БФ "Фонд Будущего";
"Новая генерация года"
Татьяна Петракова – общественный деятель, автор 500 социальных проектов, главный редактор всеукраинского социального глянца Ukrainian People.
Обладателями международных и специальных премий программы "Человек года-2018" стали:
Гермине Поппеллер – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине – Международная премия в области дипломатии.
Салем Ахмед Аль-Кааби – Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Украине – Международная премия за значительный вклад в развитие партнерских, дружественных и экономических отношений с Украиной.
Роза Рымбаева – Народная артистка Казахстана – Международная премия в области культуры и искусства.
Анатолий Ярмоленко – Народный артист Беларуси, руководитель белорусского вокально-инструментального ансамбля "Сябры" –Международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины.
Ада Роговцева – Герой Украины, Народная артистка Украины – Специальная премия им.М.Воронина "За высокий стиль жизни".
Александр Никоненко – выдающийся ученый, хирург и трансплантолог – Специальная премия им. Геннадия Кнышова "За верность гуманистическим идеям и преумножение общечеловеческих ценностей".
Александр Злотник – украинский композитор, народный артист Украины, ректор Киевского института музыки имени Рейнгольда Глиэра – Специальная премия газеты "КП в Украине" "Кумир украинцев".
"Институт здоровья растений" – Специальная премия "За весомый вклад в развитие современной украинской науки". Основатель – Виталий Ильченко.
Система умного дома "CLAP" – Специальная премия "За разработку экологических и энергоэффективных жилых технологий". Основатель – украинский бизнесмен Александр Пойманов.
Макс Поляков – предприниматель, общественный деятель, ученый, основатель инновационных компаний EOSDA и FireflyAerospace – Специальная премия "За весомый вклад в возрождение ракетно-космической отрасли в Украине".
Фортунато Гуадалупи – ТОП-менеджер международного уровня, один из самых успешных итальянских бизнесменов, который почти 25 лет работает в молочной отрасли Украины – Специальная премия "За внедрение креативных бизнес-проектов и самых современных технологий в Украине".
Наталья Горбаль – известный адвокат, эксперт в области семейного права, писательница – Специальная премия "За весомый творческий вклад в сохранение и развитие института семьи".
Юрий Пелых – председатель совета директоров компании "УКРБУД" – Почетный знак "За весомый вклад в развитие строительной отрасли Украины".
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
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