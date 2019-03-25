Награждение победителей 23-й общенациональной премии "Человек года-2018"

23 марта, в зале Национальной оперы Украины состоялась ХХІІІ торжественная церемония награждения победителей общенациональной программы "Человек года-2018" и обладателей международных и специальных премий программы

Награждение победителей 23-й общенациональной премии "Человек года-2018" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8e5/287/5c98e52870469.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8e5/287/5c98e52870469.jpg 2019-03-25T16:34:00+02:00 Украина 23 марта, в зале Национальной оперы Украины состоялась ХХІІІ торжественная церемония награждения победителей общенациональной программы «Человек года-2018» и обладателей международных и специальных премий программы

Это торжество Человека и человечности, гуманистических идеалов, возвеличивание тех, кто достоин высочайшего общественного признания. А главенствующая тема в полной мере отражена в девизе церемонии – "Потенциал новых достижений". Новые имена, новые тренды, неожиданные открытия изначально были и остаются присущими каждой церемонии. Нынешняя церемония позволяет сделать еще один замечательный вывод: с течением времени "Человек года" заметно молодеет. Это касается и атмосферы заключительных праздников, в которых протокольно-академические черты гармонично сочетаются с легкой аурой импровизации, дружеского общения. И, конечно, заметно молодеет круг людей, отмеченных вниманием экспертов программы. Они практически доминируют в экономических номинациях программы, и это очень обнадеживающая тенденция.

Эмоциональный накал и праздничный настрой придавали церемониальному действию и выступления известных отечественных и зарубежных исполнителей: Розы Рымбаевой, Анатолия Ярмоленко, Кати Бужинской, Камалии, Наталии Валевской, Сюзанны Чахоян, Тамары Калинкиной, Влада Сытника, Алексея Сагаловского, Олега Шака, Татьяны Пискаревой, Поля Манондиза.

Мартовский вечер в Национальной опере подарил всем неимоверную гамму эмоций, ощущение причастности к зарождению чего-то нового и значимого, осознанием того, что истинным достоянием цивилизованного общества есть Человек с его вечными ценностями и светлыми мечтами.

"Виват, "Человек года"!































Обладателями премий "Человек года-2018" в 17 национальных номинациях стали:

"Региональный лидер года"

Максим Степанов – председатель Одесской областной государственной администрации;

"Мэр года"

Андрей Балога – мэр г. Мукачево (Закарпатская обл.);

"Лидер объединенной территориальной общины года"

Руслан Майструк – председатель Тетиевской ОТО (Киевская область);

"Промышленник года"

Дмитрий Иоргачев – генеральный директор ПАО "Одескабель";

"Предприниматель года"

Максим Козицкий – директор ООО "Эко-Оптима";

"Менеджер года"

Михаил Бородавко – генеральный директор ЧАО "Укрэнергомонтаж";

"Финансист года"

Сергей Тигипко – председатель правления АО "ТАСКОМБАНК";

"Лидер страхового рынка года"

Наталия Базилевская – председатель правления ЧАО "ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни";

"Лидер малого и среднего бизнеса года"

Руслана Цахло – президент компании "Союз мастеров красоты Украины";

"Аграрий года"

Сергей Тарасов – основатель и руководитель агрохолдинга "І & U";

"Лидер логистической отрасли года"

ООО "Ходльмаер Логистикс Украина" – исполнительный директор Татьяна Стрельцова;

"Жилой комплекс года"

ЖК "Подол Град" (застройщик ­– ООО "Укрбуд Девелопмент").

Президент корпорации – Александр Лятамбор;

"Отельный комплекс года"

Отель "BANKHOTEL" (г.Львов). Генеральный менеджер – Тарас Кузик;

"Телевизионный журналист года"

Светлана Орловская (телеканал "Прямий");

"Спортсмен года"

Александр Усик – абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе (по версиям WBO, WBC, IBF, WBA (Super), The Ring);

"Меценат года"

Анна Коршунова – президент ОО "Біла Птаха", председатель правления БФ "Фонд Будущего";

"Новая генерация года"

Татьяна Петракова – общественный деятель, автор 500 социальных проектов, главный редактор всеукраинского социального глянца Ukrainian People.



























Обладателями международных и специальных премий программы "Человек года-2018" стали:

Гермине Поппеллер – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине – Международная премия в области дипломатии.

Салем Ахмед Аль-Кааби – Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Украине – Международная премия за значительный вклад в развитие партнерских, дружественных и экономических отношений с Украиной.

Роза Рымбаева – Народная артистка Казахстана – Международная премия в области культуры и искусства.

Анатолий Ярмоленко – Народный артист Беларуси, руководитель белорусского вокально-инструментального ансамбля "Сябры" –Международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины.

Ада Роговцева – Герой Украины, Народная артистка Украины – Специальная премия им.М.Воронина "За высокий стиль жизни".

Александр Никоненко – выдающийся ученый, хирург и трансплантолог – Специальная премия им. Геннадия Кнышова "За верность гуманистическим идеям и преумножение общечеловеческих ценностей".

Александр Злотник – украинский композитор, народный артист Украины, ректор Киевского института музыки имени Рейнгольда Глиэра – Специальная премия газеты "КП в Украине" "Кумир украинцев".

"Институт здоровья растений" – Специальная премия "За весомый вклад в развитие современной украинской науки". Основатель – Виталий Ильченко.

Система умного дома "CLAP" – Специальная премия "За разработку экологических и энергоэффективных жилых технологий". Основатель – украинский бизнесмен Александр Пойманов.

Макс Поляков – предприниматель, общественный деятель, ученый, основатель инновационных компаний EOSDA и FireflyAerospace – Специальная премия "За весомый вклад в возрождение ракетно-космической отрасли в Украине".

Фортунато Гуадалупи – ТОП-менеджер международного уровня, один из самых успешных итальянских бизнесменов, который почти 25 лет работает в молочной отрасли Украины – Специальная премия "За внедрение креативных бизнес-проектов и самых современных технологий в Украине".

Наталья Горбаль – известный адвокат, эксперт в области семейного права, писательница – Специальная премия "За весомый творческий вклад в сохранение и развитие института семьи".

Юрий Пелых – председатель совета директоров компании "УКРБУД" – Почетный знак "За весомый вклад в развитие строительной отрасли Украины".

Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Награждение победителей 23-й общенациональной премии "Человек года-2018"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.