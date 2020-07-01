Наміри міжнародних студентів – дуже позитивні

Більшість потенційних студентів не планують відмовлятися від навчання за кордоном через пандемію

Опитування виявило, що більшість потенційних студентів-міжнародників не хочуть відмовлятися від навчання за кордоном через глобальну пандемію. Багато зі студентів не можуть відкладати свої навчальні плани на невизначений термін, згідно з аналізом відділу ринкової розвідки IDP Education IDP Connect.

Що кажуть дані

Опитування майже 6900 майбутніх та нинішніх студентів виявило, що 38 відсотків були готові відкласти навчання до тих пір, поки не розпочнеться навчання в університетах наживо. Відстрочка була особливо популярним варіантом серед аспірантів, майже половина повідомляли, що просто чекати на відновлення навчання буде найвірнішим варіантом дій.

Наступний 31% респондентів заявили, що мають намір розпочати навчання в Інтернеті, поки не закінчаться карантинні заходи в університетах, а ще 10% готові віддалено виконувати всі свої програми. Кожен шостий заявив, що не визначився. Лише 3% вказували на те, що вони мають намір залишити навчання.

Близько 5000 респондентів вже мали пропозиції на прийом із закордонних університетів, ще 700 очікували на результати заявок. В Європі усі в освітній галузі сподіваються, що ситуація з коронавірусом швидко прийде до свого кінця, та готуються починати академічний рік 2020-2021.

Також готуються до звичного напливу нових студентів і сервіси, які пов’язані з освітнім сектором та допомагають студентам підготуватися до вступу чи безпосередньо із академічною роботою. Наприклад, studentshare.org надає доступ студентам до мільйонної бази есе та дає можливість замовити есе на будь-яку тему. На додачу, цей сервіс пропонує ще багато безкоштовних послуг студентам: підрахування середнього балу за іноземними освітніми системами, генератор тем для есе та сотні безкоштовних творів.

Куди міжнародні студенти прямують найбільше

Хоча результати опитування були "дещо заспокійливими", IDP Connect наголосив на необхідності постачальників освіти та законотворців швидко діяти. "Урядам, комунальним службам та міжнародному сектору освіти потрібно буде об'єднатись, щоб знайти рішення, які дозволять студентам приїхати в країну і розпочати навчання очно", – заявив генеральний директор компанії, Саймон Еммет.

Більше половини респондентів, які сказали, що планують відстрочку, сказали, що будуть робити це не більше ніж на рік. 41% студентів сказали, що вони будуть чекати лише півроку, 18% готові відкласти свої плани лише на три місяці, перш ніж скасувати реєстрацію або почати розглядати інші варіанти.

З п'яти англомовних країн, які є популярними точками отримання вищої освіти, Нову Зеландію студенти розглядають як ту, яка найкраще справляється з підтриманням безпеки людей та керуванням епідемії. Канада легко заробила найкращі бали за політику добробуту студентів, а також вважається найбільш економічно стабільною країною з найменш обмежувальною політикою подорожей.

Австралія посіла третє місце за кількістю балів по цим показникам, Великобританія – четверта, а США – остання. IDP Connect заявив, що Канада опинилася з найкращим компромісом та поглинула більшість попиту на навчання за кордоном, бо дії канадського уряду на сьогодні отримали широке схвалення.

Надія сильніша за пандемію

Врешті-решт, дослідження показало, що міжнародні студенти налаштовані на навчання. Однак сектору та органам управління потрібно буде знайти рішення, які дозволять потенціальним та існуючим студентам безпечно розпочати навчання в кампусі в січні 2021 року.

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