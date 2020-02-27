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Нападение дорожных пиратов на фуру под Уманью: стало известно, что они хотели украсть

27 февраля, 19:59

Игорь Серов

Воры тащили коробки с таблетками и медицинскими повязками

Стало известно, что похищали дорожные пираты, которых в ночь на четверг задержали патрульные полицейские в Уманском районе Черкасской области.

Как рассказали сайту "Сегодня" источники в полиции, налетчики пытались на ходу ограбить фуру, которая везла с крупного фармпредприятия бинты, таблетки и медицинские растворы. Примечательно, что один из воров залезал в прицеп фуры, делая прыжок с легкового авто. Машиной управляла женщина: в ее обязанности также входило соблюдать дистанцию, которой было бы достаточно для прыжка в прицеп.

По словам копов, после того, как воры были пойманы, ничего не подозревающий водитель фуры не знал, как благодарить патрульных и очевидца, который сообщил о краже.

"Сказал, что если бы не эта помощь, то его ждали бы серьезные финансовые проблемы", – рассказали нам полицейские.

Также стало известно, что участники этой группировки – уроженцы Одесской области. Полицейские говорят, что сейчас проверяют, причастны ли злоумышленники к другим подобным преступлениям. В их авто при обыске полицейские обнаружили обрез охотничьего ружья и патроны к нему.

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Открыто уголовное производство по статье "Кража". Группировке грозит до 6 лет тюрьмы.

Напомним, подобные случаи ранее были в Черниговской области. Но там дорожные пираты обворовывали припаркованные фуры, разрезая тенты.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области произошло ЧП с участием фуры. Она перевернулась, а поросята, которых в ней перевозили – разбежались.

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кража полиция умань трасса пират

Источник: Сегодня

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