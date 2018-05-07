ФОТОФАКТ. Нападение на "киборга" в Киеве: участнице объявили о подозрении

Вчера, 12:39

25-летняя женщина находится в киевском СИЗО


Прокуратура сообщила о подозрении 25-летней женщине, которая принимала участие в нападении на участника АТО в Киеве, которое произошло 2 мая на Подоле. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"В понедельник Киевской местной прокуратурой №7 сообщено о подозрении 25-летней женщине, которая в группе с другими злоумышленниками совершила нападение на участника АТО в Киеве на Подоле 2 мая 2018 года. Сотрудники службы безопасности задержали ее в Харькове", – написал он.

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По словам Лысенко, действия злоумышленницы квалифицированы по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений". В настоящее время готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В прокуратуре также сообщили, что правоохранители устанавливают и других участников преступной группы. 

Ранее стало известно, что в Харькове сотрудники СБУ задержали людей, которые 2 мая в Киеве совершили нападение на участника АТО Дмитрия Вербича

Это не первое нападение на атошников в Киеве и столичном регионе. Так, 21 октября 2017-го в Броварах у центрального входа в трикотажную фабрику был убит участник АТО, боец 11-го батальона "Киевская Русь", председатель ОО "Родной край" Руслан Яцюк.

А 8 сентября 2017-го в результате взрыва автомобиля в Киеве в районе Бессарабской площади погиб Тимур Махаури, чеченский доброволец, воевавший на Донбассе на стороне сил АТО.
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"Сегодня"

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