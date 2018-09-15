Нападение на судью Дячука не повлияет на рассмотрение им дела об убийствах на Майдане – Луценко

Избиение судьи Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука не повлияет на рассмотрение им дела об убийствах на Майдане в феврале 2014 года. Такое мнение высказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Я думаю, что это не должно повлиять на ход следствия, это одно из самых резонансных дел современной Украины. Я надеюсь, что судья исполнит свой профессиональный долг", – сказал Луценко, отметив, что защита судей, хоть этот вопрос и не в его компетенции, должна быть усилена.

"Для этого я в понедельник буду говорить с соответствующими должностными лицами", – добавил он.

Напомним, что нападение на Дячука было совершено в пятницу вечером, 14 сентября, возле его собственного дома. Судью госпитализировали в одну из киевских больниц. Дячук связал нападение на себя с профессиональной деятельностью, о чем свидетельствуют угрозы расправиться с судьей и высказывания, повторяющие риторику людей, которые недовольны теми решениями, которые судьи принимают, и призывают к расправе над судьями.

Полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался охранник автостоянки.

Судья Дячук известен общественности тем, что под его председательством проходят слушания дела об убийстве людей на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Дело, в котором уже фигурируют 157 пострадавших и более 500 свидетелей. На скамье подсудимых – пятеро экс-сотрудников киевского полка "Беркут". Их обвиняют в массовом убийстве протестующих, а также в совершении террористического акта. Дело бывших правоохранителей ведет коллегия судей с председателем Сергеем Дячук и при участии суда присяжных.

Напомним, начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк озвучил окончательное число погибших и раненых. По его словам, 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов и 13 правоохранителей, пострадало всего более 2000 человек.