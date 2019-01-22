Нардеп: Децентрализация адвокатуры – это ключевой вопрос, из-за которого блокируют законопроект №9055

Важнейшим достижением законопроекта является децентрализация в адвокатском самоуправлении, говорит Виктория Пташник

Фото: Pixabay

Нардеп: Децентрализация адвокатуры – это ключевой вопрос, из-за которого блокируют законопроект №9055 //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/71f/1e1/5c471f1e12129.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/71f/1e1/5c471f1e12129.jpg 2019-01-22T15:53:04+02:00 Украина Важнейшим достижением законопроекта является децентрализация в адвокатском самоуправлении, говорит Виктория Пташник

Проект закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" №9055 блокируется в Верховной Раде из-за того, что сегодняшнее руководство адвокатского самоуправления не хочет терять свою власть и влияние на адвокатов в регионах, считает депутат Верховной Рады Виктория Пташник.

"Важнейшим достижением законопроекта №9055 является децентрализация в адвокатском самоуправлении. Потому что реальные полномочия из центра с точки зрения квалификационных экзаменов и дисциплинарных полномочий, передаются на места, где работают адвокаты из регионов и знают друг друга. Думаю, что это и есть самая болевая точка, от которой не хочет отказываться руководство адвокатуры и не хочет передавать полномочия", – отметила в эфире канала "Прямой" нардеп.

По словам Пташник, вопрос блокирования законопроекта заключается не только во власти сегодняшнего руководства адвокатуры, но и в определенном финансовом вознаграждении.

"Если вы пообщаетесь с адвокатами, которые недавно получили адвокатские свидетельства в регионах, то, к сожалению, вы узнаете что существуют даже таксы для сдачи адвокатского экзамена, что является совершенно недопустимым. Есть отдельные люди, которые зарабатывают на этом деньги. Поэтому я надеюсь, что с принятием этого законопроекта эту практику можно будет преодолеть", – добавила Пташник.

Напомним, президент Петр Порошенко в сентябре 2018 внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (№9055), в котором предлагается расширить профессиональные права адвокатов и закрепить дополнительные гарантии адвокатской деятельности.

Комитет ВР по правовой политике и правосудию одобрил этот законопроект и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении. Кроме того, проект поддержали такие общественные и международные организации как Реанимационный пакет реформ, Transparency International Ukraine, Торгово-промышленная палата Украины и ведущие адвокатские фирмы. По заключению экспертов Совета Европы, законопроект №9055 является прогрессивным и соответствует европейским стандартам.

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