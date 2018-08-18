Население Украины сокращается – Госстат

Численность населения Украины сократилась в течение первого полугодия 2018 года на 122,5 тысяч человек, и составила 42 млн 263,9 тысяч человек, сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины о демографической ситуации в стране, опубликованном на ее официальном сайте.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 55 живорожденных", – отмечается в сообщении.

Всего за отмеченный период в Украине родилось 164,3 тыс детей, умерло 298 тыс человек, в том числе 1 тыс 279 младенцев в возрасте до 1 года. За аналогичный период прошлого, 2017 года, в Украине родилось 176,8 тыс детей, умерло 298,1 тыс человек, в том числе 1 тыс 362 младенца в возрасте до 1 года.

Миграционный баланс в Украине за первое полугодие 2018 года был положительным и составил 11,2 тыс человек. В минувшем году за тот же период миграционный прирост был 3,8 тыс.

Таким образом, в Украине за год заметно сократилась рождаемость, при этом смертность сохраняется на том же уровне (младенческая заметно сократилась). Миграционный прирост остается на очень низком уровне, однако за год вырос почти втрое.

Данные расчета (оценки) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя. Данные естественного и миграционного движений населения сформированы на основании имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории Крыма и временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что по оценке Госстата на 1 января 2018 года численность населения в Украине составляла 42 млн 386,4 тыс человек. Но по неофициальным данным, украинцев насчитывается едва ли 38 миллионов.

По прогнозам ООН, к 2050 году население Украины сократится еще на 6,5 миллионов человек.

Ранее о том, сколько людей будет жить в Украине в середине ХХІ столетия, в интервью сайту "Сегодня" рассказала Ирина Курило, заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований М.В.Птухи НАН Украины. По словам социолога, с 2008-го в Украине, после периода падения и стагнации продолжительности жизни, наметился ее рост, однако сейчас ситуация с этим неоднозначная.