"Наша Ряба" відкриває двері "Школи здорового перекусу"!

До 1 вересня компанія МХП підготувала українським школярам та їхнім батькам приємний і корисний сюрприз – розпочала роботу «Школа здорового перекусу» від улюбленого бренда українців «Наша Ряба»

Бренд "Наша Ряба", що належить агроіндустріальному холдингу МХП, розпочав новий масштабний соціальний проект, покликаний навчити батьків забезпечити дітям правильне харчування у школі. Смачні та корисні рецепти викладача "Школи здорового перекусу від "Нашої Ряби"" – дитячого гастроентеролога, педіатра, доктора медичних наук Наталії Чернеги – захистять дитину не лише від розладів шлунково-кишкового тракту, але й допоможуть їй витримати навантаження шкільної програми.

Сьогодні в Україні навчається близько 4 млн школярів. Лише частина з них харчується три рази на день. Решта дітей, як правило, вживає їжу не за розкладом, а коли доведеться. Проблему збільшує той факт, що у сучасних шкільних столових якість харчування вкрай низька, а батьківські бутерброди, як-то кажуть, в сухом’ятку, лише доповнюють статистику захворювань підлітків на гастрити й інші небезпечні розлади шлунково-кишкового тракту.

"Правильна організація харчування учнів може допомогти у вирішенні проблем зі здоров’ям, що виникають саме у підлітковому віці. Дуже важливо забезпечити організм школярів усіма необхідними ресурсами та компонентами не лише для здорового росту та розвитку дитини, а й для того, щоб вона змогла нормально переносити навантаження навчальних програм, які стають все більше важкими", – розказала Наталія Чернега, ведуча проєкту.

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Лікар зауважила, що для багатьох родин найактуальнішими темами є питання, як зібрати дитину до школи та що дати для перекусу. Саме тому важливо підходити до їхнього вирішення вельми виважено та з певним багажем знань.

"Правильне харчування – гарантія якості життя дитини на довгі роки вперед. І якщо вдома мама може потурбуватися про здорове та своєчасне харчування свого чада, то в школі зробити це вкрай проблематично. Проте якщо запропонувати малечі взяти з собою смачний, корисний і здоровий перекус, вона точно його з’їсть. З’являться сили на навчання, дитина зосередиться на предметі. Їй ніщо не заважатиме засвоювати нові знання", – підкреслила Наталія Чернега.

Амбасадор "Школи здорового перекусу від "Нашої Ряби"" розповіла, що під час цього унікального проєкту проводитимуть уроки смачних рецептів. Найкращі фахівці розповідатимуть про правильні перекуси, роль вітамінів і мінералів для розвитку організму дитини та надаватимуть безліч іншої корисної інформації.

Наразі проєкт стартував на офіційному вебсайті "Нашої Ряби" та у соціальних мережах. Найближчим часом з’явиться телевізійна програма з приготування швидкої та смачної їжі для школярів, у торговельних центрах і місцях громадського відпочинку проводитимуть майстер-класи.

"Агроіндустріальний холдинг МХП є соціально відповідальною компанією. Ми надзвичайно серйозно підходимо до вирішення багатьох актуальних проблем суспільства. Намагаємося робити все можливе задля збереження й охорони навколишнього середовища, підвищення якості життя людей і вживання свіжої безпечної їжі, турбуємося про здоровий розвиток наших дітей. Ми дуже вдячні провідним науковцям і лікарям, які з радістю погодилися взяти участь у цьому важливому проєкті", – зазначила Марина Сергієнко, директор департаменту маркетингу МХП.

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