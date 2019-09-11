"Наша Ряба" відкриває двері "Школи здорового перекусу"!

Бренд "Наша Ряба", що належить агроіндустріальному холдингу МХП, розпочав новий масштабний соціальний проект, покликаний навчити батьків забезпечити дітям правильне харчування у школі. Смачні та корисні рецепти викладача "Школи здорового перекусу від "Нашої Ряби"" – дитячого гастроентеролога, педіатра, доктора медичних наук Наталії Чернеги – захистять дитину не лише від розладів шлунково-кишкового тракту, але й допоможуть їй витримати навантаження шкільної програми.
Сьогодні в Україні навчається близько 4 млн школярів. Лише частина з них харчується три рази на день. Решта дітей, як правило, вживає їжу не за розкладом, а коли доведеться. Проблему збільшує той факт, що у сучасних шкільних столових якість харчування вкрай низька, а батьківські бутерброди, як-то кажуть, в сухом’ятку, лише доповнюють статистику захворювань підлітків на гастрити й інші небезпечні розлади шлунково-кишкового тракту.
"Правильна організація харчування учнів може допомогти у вирішенні проблем зі здоров’ям, що виникають саме у підлітковому віці. Дуже важливо забезпечити організм школярів усіма необхідними ресурсами та компонентами не лише для здорового росту та розвитку дитини, а й для того, щоб вона змогла нормально переносити навантаження навчальних програм, які стають все більше важкими", – розказала Наталія Чернега, ведуча проєкту.
Лікар зауважила, що для багатьох родин найактуальнішими темами є питання, як зібрати дитину до школи та що дати для перекусу. Саме тому важливо підходити до їхнього вирішення вельми виважено та з певним багажем знань.
"Правильне харчування – гарантія якості життя дитини на довгі роки вперед. І якщо вдома мама може потурбуватися про здорове та своєчасне харчування свого чада, то в школі зробити це вкрай проблематично. Проте якщо запропонувати малечі взяти з собою смачний, корисний і здоровий перекус, вона точно його з’їсть. З’являться сили на навчання, дитина зосередиться на предметі. Їй ніщо не заважатиме засвоювати нові знання", – підкреслила Наталія Чернега.
Амбасадор "Школи здорового перекусу від "Нашої Ряби"" розповіла, що під час цього унікального проєкту проводитимуть уроки смачних рецептів. Найкращі фахівці розповідатимуть про правильні перекуси, роль вітамінів і мінералів для розвитку організму дитини та надаватимуть безліч іншої корисної інформації.
Наразі проєкт стартував на офіційному вебсайті "Нашої Ряби" та у соціальних мережах. Найближчим часом з’явиться телевізійна програма з приготування швидкої та смачної їжі для школярів, у торговельних центрах і місцях громадського відпочинку проводитимуть майстер-класи.
"Агроіндустріальний холдинг МХП є соціально відповідальною компанією. Ми надзвичайно серйозно підходимо до вирішення багатьох актуальних проблем суспільства. Намагаємося робити все можливе задля збереження й охорони навколишнього середовища, підвищення якості життя людей і вживання свіжої безпечної їжі, турбуємося про здоровий розвиток наших дітей. Ми дуже вдячні провідним науковцям і лікарям, які з радістю погодилися взяти участь у цьому важливому проєкті", – зазначила Марина Сергієнко, директор департаменту маркетингу МХП.
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