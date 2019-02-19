Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Не дороги, а жесткое порно: соцсети высмеяли чиновника, включившего порно на совещании

Сегодня, 12:30

В соцсетях бурно обсуждают инцидент со звуками порно на совещании в ОГА

Любитель порно Андрей Рудник. Скриншот
Любитель порно Андрей Рудник. Скриншот.
Не дороги, а жесткое порно: соцсети высмеяли чиновника, включившего порно на совещании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bd7/2cb/5c6bd72cbdda7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bd7/2cb/5c6bd72cbdda7.png Украина В соцсетях бурно обсуждают инцидент со звуками порно на совещании в ОГА

На аппаратном совещании в Кропивницком, которое проводилось в областной государственной администрации, директор предприятия "Кировоградский облавтодор" Андрей Рудник включил видео с порно.

Как сообщили журналисты издания CBN, инцидент произошел во время отчета начальника управления регионального развития, градостроительства и архитектуры Виктории Куликовой – с телефона Рудника вдруг раздались звуки, характерные для порнофильмов.

Стоны с телефона чиновника услышали все присутствующие на совещании и отреагировали на происшествие сдержанным смехом.

В свою очередь, журналисты попытались взять комментарий у Рудника, однако тот попросту сбежал, даже не забрав верхнюю одежду из гардероба.

Между тем, в социальных сетях Рудник стал настоящим "героем". Так, журналист Виталий Сыч в своем Facebook с сарказмом предположил, что чиновник попросту переживал за доступность услуг для украинцев, а комментаторы с юмором предположили, что таким образом директор облавтодора думает о стране. 

Напомним, ранее мы писали о том, как парень во время просмотра фильма "для взрослых" обнаружил там свою девушку. Также мы писали о том, как на вокзале в Вашингтоне на электронном табло транслировалась порнография.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег курьез, порно, скандал, чиновник, соцсети, социальные сети, Кропивницкий

Вы сейчас просматриваете новость " Не дороги, а жесткое порно: соцсети высмеяли чиновника, включившего порно на совещании". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове женщина снимала и продавала порно

31 января, 13:35

50-летняя харьковчанка занималась развратом на арендованной квартире

Китайцев будут поощрять большими деньгами за порно-доносы

20 ноября 2018, 04:13

Удвоенное вознаграждение упоминается в новых правилах, опубликованных администрацией киберпространства Китая

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

В электричке под Киевом военный расстрелял из нагана дебоширов

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

Кто входит в команду Зеленского и на что они нацелены во власти

Китай пал, на очереди РФ. США отправили в нокаут экономику КНР

Пенсии в Украине поднимут выше, чем обещали

В Украине повысят пенсии на 760 гривен, - Гройсман

Сколько людей осталось в Украине – Госстат подсчитал

В марте украинцев накроет "черная неделя": конфликты, болезни

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак