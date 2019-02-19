Не дороги, а жесткое порно: соцсети высмеяли чиновника, включившего порно на совещании

В соцсетях бурно обсуждают инцидент со звуками порно на совещании в ОГА

Любитель порно Андрей Рудник. Скриншот.

Не дороги, а жесткое порно: соцсети высмеяли чиновника, включившего порно на совещании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bd7/2cb/5c6bd72cbdda7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bd7/2cb/5c6bd72cbdda7.png 2019-02-19T12:30:00+02:00 Украина В соцсетях бурно обсуждают инцидент со звуками порно на совещании в ОГА

На аппаратном совещании в Кропивницком, которое проводилось в областной государственной администрации, директор предприятия "Кировоградский облавтодор" Андрей Рудник включил видео с порно.

Как сообщили журналисты издания CBN, инцидент произошел во время отчета начальника управления регионального развития, градостроительства и архитектуры Виктории Куликовой – с телефона Рудника вдруг раздались звуки, характерные для порнофильмов.

Стоны с телефона чиновника услышали все присутствующие на совещании и отреагировали на происшествие сдержанным смехом.

В свою очередь, журналисты попытались взять комментарий у Рудника, однако тот попросту сбежал, даже не забрав верхнюю одежду из гардероба.

Между тем, в социальных сетях Рудник стал настоящим "героем". Так, журналист Виталий Сыч в своем Facebook с сарказмом предположил, что чиновник попросту переживал за доступность услуг для украинцев, а комментаторы с юмором предположили, что таким образом директор облавтодора думает о стране.

Напомним, ранее мы писали о том, как парень во время просмотра фильма "для взрослых" обнаружил там свою девушку. Также мы писали о том, как на вокзале в Вашингтоне на электронном табло транслировалась порнография.

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