"Не попадите в путинскую ловушку": Порошенко предупредил Германию об опасности

Президент Украины Петр Порошенко дал интервью немецкому изданию Rheinische Post, в котором, в частности, ответил на вопросы о роли Украины в газовых поставках, об опасности "Северного потока-2" и о стремлении Украины войти в Евросоюз.

- Господин Президент, уже 4,5 года на востоке Украины бушует война. Как Вы планируете убедить людей там в том, что мир возможен?

- Слава Богу, украинцы по своей природе – очень оптимистичный народ, дух которого не так просто сломить. А я, как президент, практически обязан олицетворять надежду на победу в этом конфликте.

- Вы говорите, победу?

- Да, но победу, которую мы стремимся достичь политическими и дипломатическими методами. Россия должна уйти из Украины и наконец оставить нас в покое. Здесь речь идет не о внутреннем конфликте, а о военной агрессии другого государства против Украины.

- По Вашему мнению, какой интерес имеет президент РФ В.Путин в этой войне?

- Думаю, стоит осознать, что Путин считает себя не только президентом России. Он видит в себе лидера великой русской империи. И без Украины это невозможно, я уверен. Помните, что он назвал величайшей катастрофой 20-го века для России? НЕ Вторую мировую войну с ее миллионными жертвами, а распад Советского Союза! Поэтому он и в дальнейшем относится к Украине, как к государству-вассалу. Однако мы – суверенная страна и вправе самостоятельно выбирать свое будущее.

- Сюда относится и выбор относительно членства в НАТО и ЕС?

- Конечно! Мы стремимся зафиксировать эту политическую цель даже в нашей Конституции. Для нас цель будущего членства в ЕС является мощной мотивацией для продолжения процесса реформ. На пути к Западу, тому Западу, с которым мы связаны. И, знаете, что? Впервые за 300 лет подавляющее большинство людей поддерживает эту цель. 70 процентов за вступление в ЕС. Еще пять лет назад ситуация была иной: тогда вдвое меньше украинцев желали вступления в ЕС и еще меньше – членства в НАТО. А теперь 54 процента высказываются за это. И кто обеспечил такой рост поддержки? Путин! Он нас объединил!

- Но именно вступление в НАТО подействует на Путина как красная тряпка на быка.

- А разве он нам оставляет другой выбор? Если Россия, постоянный член СБ ООН, не соблюдает международного мирного порядка и права, то НАТО останется нашей единственной гарантией выживания. Хотел бы напомнить, что Россия торжественно гарантировала Украине государственный суверенитет после распада СССР. В ответ мы отказались от советского ядерного оружия, расположенного на нашей территории – на тот момент – третий по объемам арсенал в мире! И что в итоге? Путин аннексирует Крым и разжигает войну на востоке нашей страны.

- Вы считаете, Украина действительно шанс на членство в НАТО?

- Сейчас мы тратим 6 процентов нашего ВВП на оборону. И, я думаю, за счет нашего противостояния российской агрессии на восточном фланге НАТО мы уже сегодня играем важную роль. Мы боремся не только за себя, а за Европу, демократию, за Запад и его ценности. Это никакой не замороженный конфликт, как некоторые утверждают, а кровавая война. При этом ежедневно погибают украинские солдаты. Почти 170 погибло с начала года. Сотни получили ранения, среди жертв есть и гражданские.

- Вы предложили введение миссии голубых касок на Востоке Украины, Путин – тоже. Но это – не одно и то же?

- Нет, мы стремимся к настоящей миротворческой миссии, которая бы предусматривала расположение международных контингентов по всей зоне ведения боевых действий, как предпосылку для прекращения огня, обеспечение политического процесса и проведения на Донбассе свободных местных выборов. Зато Путин предлагает что-то вроде миссии сопровождения международных наблюдателей. Это – нечто совсем другое. Путину важно сохранить присутствие в Украине российских войск, которое он официально отрицает. И, чтобы российская граница оставалась открытой для возможности отправки подкрепления. Такая миссия является просто очковтирательством.

- В Германии продолжается ожесточенная дискуссия о целесообразности санкций против РФ. Некоторые считают их недееспособными. Зачем же нам тогда их удерживать?

- Вопрос в том, а что у нас есть на замену? Санкции – единственный несиловой инструмент, который мы имеем в распоряжении, чтобы в такой ситуации оказать давление на агрессора. При этом вообще речь не идет о наказании России. Цель состоит в том, чтобы удерживать Путина за столом переговоров. И в этом смысле санкции очень действенны. Поверьте, без них Путин не занимался бы Нормандским процессом, призванным найти мирное решение. Сейчас Россия платит высокую экономическую цену за свою агрессивную внешнюю политику, и популярность Путина из-за этого тоже пострадала. Россияне уже давно избавились от воинственной эйфории, которая царила в первую очередь, в результате аннексии Крыма. Сегодня многие спрашивают, а что это нам стоит?

- Впрочем, растет количество европейских правительств, которые как можно скорее отменили бы санкции. Среди них та же Италия.

- В этом Путин с самого начала делал ставку: что единая позиция европейцев в этом вопросе терпит крах. Он надеялся, что Франция после президентских выборов 2017 под влиянием право-популистского Национального фронта сдаст позиции в вопросе санкций – зря. Затем он поставил на рост позиций АПН в Германии и завершения каденции Ангелы Меркель, чтобы наконец избавиться от санкций. К этому времени расчеты Путина не срабатывали, Европа сохранила единство, и за это мы бесконечно благодарны нашим европейским друзьям.

- Вы много раз подвергали резкой критике проект строительства газопровода "Северный поток-2", который призван поставлять российский газ по дну Балтийского моря в обход Украины в Германию. Вы называете его политическим проектом. Что Вы имеете в виду?

- Этот газопровод с экономической точки зрения не выгоден. Это – попытка России ослабить Украину, которая благодаря транзиту сейчас получает ежегодно 3 млрд. долл. США прибыли. Но прежде всего Путин стремится создать геополитический инструмент давления на Западную Европу. Скажу прямо: у Вас в Германии существует сильное политическое лобби этого проекта. А против этого свидетельствуют упрямые факты. Украина располагает более чем достаточным количеством транзитных мощностей для поставок российского газа в Европу: 146 млрд кубометров, из которых пока используется чуть больше, чем 90 млрд. Зачем же тратить 20 млрд долл. США на ненужный газопровод? Дайте сами ответ!

- По надежности украинских поставок каждый раз возникали сомнения ...

- На это я могу только сказать, что сердечно приглашаю немецкие энергетические концерны инвестировать в нашу газотранспортную систему. Если хотите, можете контролировать процесс управления, если есть сомнения. Наши двери открыты. Я только могу предостеречь наших европейских друзей, и это – учитывая собственный горький опыт: если в вопросе газоснабжения так зависеть от России, как от нее несколько лет назад зависела Украины, это образует поле для шантажа. Могу Вас заверить, это был не самый приятный момент, когда мне позвонил Путин и сообщил, что на следующий день будет перекрыто кран. Не попадайте в ту же ловушку!

- В следующем году в Украине состоятся выборы. Вас волнует, что Россия будет пытаться оказывать влияние на ход голосования?

- Это – более, чем просто обеспокоенность, что Россия будет активно вмешиваться. С помощью пропаганды и дезинформации, они это уже сегодня это делают. Каждый день. Война на Донбассе уносит жизни и приносит разрушение. Но эта, другая война, не в меньшей мере столь же опасна, поскольку имеет целью раскол моего государства. И не только моего, но и Вашего. Ведь на протяжении последних 4,5 лет Германия всегда четко стояла на стороне Украины. И не только в вопросе конфликта с Россией, но и в процессе модернизации Украины. В последние годы нам удалось осуществить больше реформ, чем было сделано за 20 лет до этого – и это – во время войны. Для этого нам была нужна поддержка со стороны наших друзей в Европе, и мы ее получили. В значительной степени это – заслуга Ангелы Меркель, которая доказала, что является не только успешным федеральным канцлером, но и крупным европейским лидером. Мы никогда не забудем об этой помощи с ее стороны и со стороны немецкого народа.