Нехватка врачей и сокращение койко-мест: советник по медреформе в Украине объяснил сложности

Ежи Миллер, польский политик, эксперт Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR), отвечающий за направление медицинской реформы, в интервью сайту "Сегодня" отметил, что во всех странах Европы с врачами в деревне проблемы.

"Когда врач выпускается из университета, он хочет работать в столице. Деревня не для молодых врачей, она для медиков с опытом, которые повидали все. Например, врач 50 лет уже не хочет работать в Киеве и может поехать в деревню, работать на несколько сел. В понедельник-среду принимать в одной, в четверг-пятницу – в другой. В Украине есть эта проблема, и она будет, как и во всех других странах", – отметил Миллер.

По его словам, придется изменять количество койко-мест в больницах в соответствии с потребностями, а не ликвидировать больницы.

"В Польше тоже были койки, только никто не знал, зачем. Теперь все видят – содержать койку дорого. Если больница получает деньги для лечения пациента, а не для койки – зачем на нее тратить деньги? Больнице нужны пациенты, а не койки. Поэтому медучреждение будет развиваться в таком направлении, в котором ожидает пациент. И, например, если в больнице была только хирургия и какой-то стационарный отдел, зато не было реабилитации, то теперь сделают и реабилитационную часть. И это не закрытие больницы, а изменение деятельности, поскольку пациент ожидает таких услуг. Ничего не будет закрыто. Да, есть много зданий больниц, которые уже нужно сносить, потому что отремонтировать их невозможно. Но это не значит, что врачи и медсестры останутся без работы", – подчеркнул эксперт.

Напомним, медреформа в Украине заработает поэтапно. Сначала в Украине перестроят первичную медпомощь – оплату работы терапевтов, педиатров и семейных врачей. В 2019-2020 реформируют специализированную медпомощь. При этом в медицине появится понятие государственной программы медобслуживания.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Я думал, будет хуже": интервью с советником украинских властей Ежи Миллером о медреформе".