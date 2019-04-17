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Неизвестный пациент восемь месяцев лежит во львовской больнице

Сегодня, 07:50

Нашли пенсионера на улице, он почти не говорит после инсульта,однако на бездомного не похож


Неизвестный пациент восемь месяцев лежит во львовской больнице. Нашли пенсионера на улице. Он почти не говорит после инсульта. Однако на бездомного не похож, говорят врачи. Подозревают, беспомощного выбросили на улицу.

В больницу с улицы пенсионера привезли "скорая". У него ампутирована правая нога, но ни костылей, ни коляски не было.

"Он просто лежал на обочине. Он был ухоженный, в довольно чистой одежде. Адекватный. Реагировал на банальные вопросы, что ему говорили, то и выполнял. Такое впечатление что его просто где-то вывезли и выбросили", – говорит Михаил Чикеречко, заведующий 1-го терапевтического отделения Львовской больницы скорой медицинской помощи.

Кроме одежды никаких личных вещей или документов у мужчины не обнаружили. И с тех пор неизвестный пациент живет в больнице скорой помощи уже восемь месяцев. На вид ему за шестьдесят. Зовут Николаем, потому что он на это имя откликается.

Медики говорят, что о неизвестном пациенте в львовскую полицию сообщали дважды. Но правоохранители начали устанавливать личность только после письменного запроса "Сегодня".

Ранее сообщалось, что в Киеве грабители забрали у пенсионера мобильный телефон, деньги и даже очки.

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Тег видео, пенсионер, больница

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