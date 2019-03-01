Неля Ковбаса: "Аутсорс – это возможность работать с гигантами IT-рынка, не уезжая из дома"

Украина лидирует в Европе по объему экспорта IT-услуг, при этом основным направлением остается рынок США – сюда доставляют около 80% услуг от общего объема

Неля Ковбаса: "Аутсорс – это возможность работать с гигантами IT-рынка, не уезжая из дома" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8fc/b4b/5c78fcb4b6e07.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8fc/b4b/5c78fcb4b6e07.jpg 2019-03-01T14:52:00+02:00 Украина Украина лидирует в Европе по объему экспорта IT-услуг, при этом основным направлением остается рынок США – сюда доставляют около 80% услуг от общего объема

IT – одна из самых глобальных отраслей мировой экономики, которая в последние 10 лет стала особенно активно развиваться в Украине. Сегодня в этой сфере работают более 184 000 разработчиков в 4 000 IT-компаний.

Официальная статистика ставит Украину на 24 место в мировом рейтинге наиболее привлекательных стран для разработки ПО. Сейчас здесь зарегистрировано 146 000 патентов, одновременно с этим 100+ ведущих компаний из списка Fortune-500 пользуются услугами украинских специалистов. Добавляет аргументов в пользу масштабного развития IT в стране успех стартап-проектов, которые принесли своим владельцам миллионную прибыль. В примерах Gitlab, BitFury, Grammarly, Paymentwall, DepositPhotos, Jooble, Leantegra, Wider и др.

Казалось бы, если все так идеально, почему многие украинские специалисты стремятся работать в Европе и США и не видят возможностей для развития дома? Как обстоят дела на самом деле? С этими вопросами мы обратились к Неле Ковбаса – исполнительному директору компании GTM+, эксперту в области IT-технологий, аутсорсинга и аутстаффинга.

Неля, расскажите, какие тренды сегодня существуют на мировом рынке IT?

Большинство трендов в 2019 перешли к нам еще из прошлого года. Это блокчейн, дополненная и виртуальная реальности, кибербезопасность, искусственный интеллект, машинное обучение. Еще популярнее стало направление аутсорсинга – компаниям все чаще приходится передавать отдельные функции сторонним специализированным организациям или привлекать специалистов для решения конкретных проектных задач.

Как вы думаете, почему именно в IT аутсорс получил такое распространение?

Аутсорс заметно разгрузил IT-сектор, позволил компаниям делегировать второстепенные рабочие процессы и сосредоточиться на основном бизнесе. Предприниматели уменьшили расходы на содержание персонала и сократили налоговую нагрузку.

И да, я бы не стала говорить, что аутсорс – это выбор только технических проектов. Сегодня этот способ найма практикуют 80% коммерческих предприятий, а также государственный сектор.

Соответствует ли Украина современным IT-трендам?

Украина лидирует в Европе по объему экспорта IT-услуг, при этом основным направлением остается рынок США – сюда доставляют около 80% услуг от общего объема. Наши разработчики выполняют задачи для тысяч мировых предприятий, начиная от Cisco, Oracle и заканчивая Rakuten, Samsung.

Поэтому неудивительно, что в Украине появилось 1000+ аутсорсинговых агентств всех типов, которые работают с клиентами по всему миру. К 2020 году IT-специалистов в нашей стране должно стать чуть больше 200 000. В этом плане очень важно обеспечить этим людям комфортные условия работы, чтобы они захотели остаться дома, а не собиралась развиваться, например, в Европе.

Меня очень радует участие государства в решении этого вопроса. Весной 2018 г. Министерство экономического развития Украины заявило о государственной поддержке стартапов. Уже сейчас цифровую стратегию Кабинета министров по развитию страны разрабатывает Государственное агентство по вопросам цифрового управления. Причем это работает не только на словах, уже запущены Kyiv Smart City, Smart City Kharkiv, Smart City Lviv.

Но все же среди украинских IT-специалистов принято уезжать в Европу. Как вы считаете, этого можно избежать?

Вопрос миграции хороших разработчиков на Запад действительно актуален. Это связано в первую очередь с востребованностью IT-кадров в Европе и США и обещанным высоким доходом. Однако и для этой ситуации есть эффективное решение – работа по аутсорсу.

Преимущества для обеих сторон очевидны. Компании экономят свои ресурсы и увеличивают производительность, а специалисты получают возможность работать с гигантами IT-рынка, не уезжая из дома.

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